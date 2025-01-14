14 января 2025, 11:09

АвтоВАЗ повысил цены на две модели Lada

РИА «Новости»
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Российский автопроизводитель АвтоВАЗ с 14 января повысил цены на две модели автомобилей — Lada Granta и Niva Legend. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В АвтоВАЗе подчеркнули, что повышение составило в среднем 1,8% по модельному ряду.

«Индексация цен коснулась двух моделей - Niva Legend и Lada Granta. По модельному ряду Lada изменение цены в среднем составило 1,8%. Это значение существенно ниже накопленной инфляции», - заявили в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что моделей Vesta, Niva Travel, Largus и новой Aura изменения цен не затронуло.

АвтоВАЗ владеет производственными площадками в Ижевске и Тольятти. Сейчас в линейке компании шесть семейств автомобилей: Vesta, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Largus и Aura, розничные продажи которой стартовали 30 ноября 2024 года.

Ранее депутаты не захотели пересаживаться на Lada Aura из-за отсутствия задних воздуховодов и удлиненной задней двери.

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ с 14 января повысил цены на две модели автомобилей - Lada Granta и Niva Legend. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Lada АвтоВАЗ
14 января 2025, 10:59
Автомобили в России подорожали на 5% с начала года
РИА «Новости»
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За первые две недели 2025 года цены на легковые автомобили в России выросли на 1,5-5%. К концу первого полугодия показатель может достичь уже 10%, сообщил «Коммерсант».

Отечественная Lada подорожала в среднем на 1,8%. По словам представителя «Автостата» Сергея Удалова, главной причиной роста цен на рынке стало повышение утилизационного сбора, которое продолжает постепенно перекладываться в цену автомобиля.

При этом в стоимость авто пока не полностью заложена индексация утильсбора, произошедшая с октября 2024 года и января 2025 года. Другим фактором стала волатильность курса.

«Происходит отмена акций и скидок, при этом изменяются цены на новый модельный год. По некоторым моделям изменение цены - до 4–5%», - пояснил Удалов.

В «Автостате» добавили, что по итогам первого полугодия прогнозируется рост стоимости машин на 10%. Подорожание охватит и отечественные, и иностранные бренды.

Ранее россиянам объяснили, почему свой автомобиль выгоднее каршеринга. Регулярное использование сервисов краткосрочной аренды дороже обслуживания собственной машины на 6,6-17%.

Машины
14 января 2025, 03:57
Летевший во Владивосток самолет «Аэрофлота» сел в Ухане из-за неисправности
РИА «Новости»
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Самолет авиакомпании «Аэрофлот» по пути из Саньи во Владивосток из-за технической неисправности сел в Ухане, но спустя время вылетел в Приморье. Представитель международного аэропорта Владивосток сообщил об этом РИА «Новости».

«Рейс был задержан, уже вылетел во Владивосток из Уханя, расчетное время прибытия во Владивосток - 12:10 (05:10 по московскому времени)», - сказал он.

Самолет совершил посадку в Ухане из-за технической неисправности. Представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры сообщил, что пассажиры отправились во Владивосток резервным бортом.

На онлайн-табло аэропорта рейс SU-857 Ухань - Владивосток указан, как задержанный с расчетным временем прибытия в 12:10. Его выполнит Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот».

Ранее стало известно о приостановке перевозчиком China Southern прямых ежедневных рейсов Москва - Пекин. Полеты возобновятся в апреле.

Авиация Аэрофлот Самолеты Китай
13 января 2025, 23:07
В Росавиации ответили на приостановку рейсов China Southern в Москву
РИА «Новости»
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После ухода авиакомпании China Southern Airlines перелеты между Москвой и Пекином будут осуществлять «Аэрофлот», Air China и China Eastern Airlines. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Он уточнил, что три указанных перевозчика каждую неделю выполняют 17 регулярных рейсов между Москвой и Пекином. Перелеты проходят на широкофюзеляжных самолетах.

«Сейчас, в сезон перевозок с относительно низким спросом, этой частотности достаточно для удовлетворения потребностей граждан России и Китая в прямых перелетах между столицами двух государств», - объяснил представитель ФАВТ.

По словам Кореняко, если будет наблюдаться рост спроса среди пассажиров, то «Аэрофлот» готов увеличить количество рейсов на линии.

Китайская авиакомпания China Southern отменила рейсы из Москвы в Пекин до конца марта. По оценкам АТОР, приостановка полетов затронет 15-17 тысяч путешественников.

Аэрофлот Самолеты Россия Авиакомпании Китай Москва
11 января 2025, 09:41
Паром «Антей» начнет совершать рейсы из Петербурга в Калининград
Unsplash
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Паром «Антей» начнет с 15 января переправлять пассажиров из Питера в Калининград. Об этом сообщил Telegram-канал «Паромное сообщение Балтийск — Усть-Луга. Фидерные перевозки контейнеров».

Паром «Антей» начнет с 15 января переправлять пассажиров из Питера в Калининград. Об этом сообщил Telegram-канал «Паромное сообщение Балтийск - Усть-Луга. Фидерные перевозки контейнеров».

Корабль будет отправляться с порта «Морской Фасад». Стоимость билета составит от 6 820 рублей, а проезд с легковым автомобилем обойдется почти 75 000 рублей. Всего паром вмещает 150 пассажиров.

«На линии Санкт-Петербург (терминал Морской Фасад) - Калининград (терминал в Пионерском) с 15.01 начинает работу грузопассажирский паром „Антей“, - отметил канал.

Приобрести билеты можно на портале грузового агента ТБК через систему электронного бронирования.

Ранее на маршруты «Мострансавто» в Пушкино вывели пять новых автобусов. Они могут перевозить порядка 100 пассажиров, а число посадочных мест в них увеличили с 32 до 41. Новые автобусы также появились в Лобне. Их вывели на маршрут № 24к и № 33к.

Санкт-Петербург Корабли Калининград

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