20 ноября 2023, 16:16

«АвтоВАЗ» назвал сроки выпуска электромобиля e-Largus

РИА «Новости»
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Серийное производство электромобилей e-Largus начнут во втором квартале 2024 года в Ижевске. Об этом сообщил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в Совете Федерации. Его процитировал ТАСС.

«Второй квартал 2024 [года]. Старт производства электромобиля e-Largus на заводе в Ижевске», - указал Соколов.

В первой половине 2024 года на конвейере Ижевского завода перезапустят производства машин Largus с двигателем внутреннего сгорания.

Опытную партию электромобилей начнут собирать до конца года. Это произойдет примерно в середине декабря, уточнил Соколов. В рамках опытной партии выпустят 30 автомобилей.

«АвтоВАЗ» перенес производство машин из завода в Тольятти в Ижевск. Процесс перехода планируют завершить во втором квартале 2024 года. Такую меру приняли из-за загрузки первой линии в Тольятти, на которой компания собирается нарастить выпуск других моделей автомобилей.

В 2023 году «АвтоВАЗ» передал на отечественный рынок на 60% большем машин, чем в 2022 году. А россияне в 2,6 раза больше стали покупать новые автомобили.

Машины АвтоВАЗ
17 ноября 2023, 22:17
Человек упал на пути на станции метро «Театральная» в Москве
Фото: Mosmetro.ru
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Человек упал на рельсы на станции московского метрополитена «Театральная». Об этом сообщил источник «360».

Как рассказали в Telegram-канале Дептранса столицы, на центральном участке Замоскворецкой линии временно увеличили интервалы движения поездов из-за происшествия. Информации о пострадавших пока нет.

Похожий случай произошел 13 ноября. Пассажир на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии метро упал на рельсы. В связи с этим тоже увеличили интервалы движения составов. Также подобное происшествие случилось 10 ноября, на Замоскворецкой линии. Когда пассажира подняли на платформу, то движение поездов быстро восстановили.

Ранее в Москве эскалатор «зажевал» ногу посетителя в торговом центре. Как сообщил источник «360», происшествие случилось на Новом Арбате.

Метро Москва 2023 Дептранс Москвы
17 ноября 2023, 14:08
Новую платформу на станции МЦД-3 Митьково откроют в 2024 году
РИА «Новости»
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Строительство новой платформы на будущей станции МЦД-3 Митьково завершилось. Новую платформу откроют в 2024 году. Об этом сообщили в стройкомплексе со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД).

Она появится на соединительной ветви Казанского и Ленинградского радиальных направлений и будет иметь пешеходную связь с метро «Сокольники». Платформа - островного типа, что позволит поездам подъезжать к ней с двух сторон.

Доступ к платформе будет осуществляться через подземный переход. Там уже началась облицовка. Также на участке стартовал монтаж металлического каркаса наземной части вестибюля. В нем откроются кассы и зона турникетов.

Ее выложили гранитной плиткой. Чтобы защитить пассажиров от осадков, на платформе сделали навес V-образной конструкции.

Ранее Минтранс назвал количество автобусных маршрутов из Люберец до станций МЦД-3.

РЖД МЦД Москва 2023
17 ноября 2023, 11:57
Музей транспорта Москвы выпустил тематическую «Тройку» к выставке «Куплю гараж»
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Дептранс столицы и Музей транспорта Москвы выпустили тематическую карту «Тройка» к выставке «Куплю гараж». Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба дептранса.

Получить эту карту можно при приобретении билета на экспозицию и участии в параллельной программе мероприятия. Продажа лимитированных карт начнется 18 ноября.

Выставка «Куплю гараж» расскажет посетителям увлекательную историю развития гаражной культуры в России, показывая, как 18 квадратных метров пространства гаража становились местом для самовыражения. Экспозиция будет доступна для посещения до 10 марта 2024 года.

Недавно дептранс также выпустил тематические карты «Тройка», посвященные 85-летию самбо , детским технопаркам столицы, Дальнему Востоку.

А тестирование активации «Тройки» через турникет в метро Москвы практически завершили. Новая опция начнет работать в ближайшее время.

Выставки Москва 2023 Дептранс Москвы Карта «Тройка»
17 ноября 2023, 10:45
Собянин проверил готовность станции «Тютчевская» Троицкой линии метро
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве продолжают строительство станции «Тютчевская» будущей Троицкой линии метрополитена. Мэр столицы Сергей Собянин оценил степень ее готовности в более чем 75%.

«Почти закончены монолитные работы, сооружены все служебные помещения, смонтированы четыре эскалатора. Сейчас идет архитектурная отделка платформы в стиле экспрессионизма», - подчеркнул он.

«Тютчевская» будет восьмой по счету на новой изумрудной ветке. При выходе из нее можно попасть на внешнюю сторону МКАД и к поселку Мосрентген, а также к остановкам городского и пригородного транспорта.

Станция получила название в честь поэта Федора Тютчева, его отец владел местной усадьбой.

Ранее завершили планировку участка Троицкой линии метро от станции «Кедровая» до станции «Троицк».

Метро Сергей Собянин Москва 2023

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