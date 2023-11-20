«АвтоВАЗ» назвал сроки выпуска электромобиля e-Largus

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«Второй квартал 2024 [года]. Старт производства электромобиля e-Largus на заводе в Ижевске», - указал Соколов.

В первой половине 2024 года на конвейере Ижевского завода перезапустят производства машин Largus с двигателем внутреннего сгорания.

Опытную партию электромобилей начнут собирать до конца года. Это произойдет примерно в середине декабря, уточнил Соколов. В рамках опытной партии выпустят 30 автомобилей.

«АвтоВАЗ» перенес производство машин из завода в Тольятти в Ижевск. Процесс перехода планируют завершить во втором квартале 2024 года. Такую меру приняли из-за загрузки первой линии в Тольятти, на которой компания собирается нарастить выпуск других моделей автомобилей.

В 2023 году «АвтоВАЗ» передал на отечественный рынок на 60% большем машин, чем в 2022 году. А россияне в 2,6 раза больше стали покупать новые автомобили.