«АвтоВАЗ» назвал сроки выпуска электромобиля e-Largus
Серийное производство электромобилей e-Largus начнут во втором квартале 2024 года в Ижевске. Об этом сообщил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в Совете Федерации. Его процитировал ТАСС.
«Второй квартал 2024 [года]. Старт производства электромобиля e-Largus на заводе в Ижевске», - указал Соколов.
В первой половине 2024 года на конвейере Ижевского завода перезапустят производства машин Largus с двигателем внутреннего сгорания.
Опытную партию электромобилей начнут собирать до конца года. Это произойдет примерно в середине декабря, уточнил Соколов. В рамках опытной партии выпустят 30 автомобилей.
«АвтоВАЗ» перенес производство машин из завода в Тольятти в Ижевск. Процесс перехода планируют завершить во втором квартале 2024 года. Такую меру приняли из-за загрузки первой линии в Тольятти, на которой компания собирается нарастить выпуск других моделей автомобилей.
В 2023 году «АвтоВАЗ» передал на отечественный рынок на 60% большем машин, чем в 2022 году. А россияне в 2,6 раза больше стали покупать новые автомобили.