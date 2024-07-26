26 июля 2024, 16:52

«АвтоВАЗ» на время остановит производство автомобилей

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Сотрудники компании «АвтоВАЗ» уйдут в отпуск с 29 июля по 18 августа. На это время производство машин Lada приостановят, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

В течение трех недель отпуска компания модернизирует и отремонтирует оборудование и оптимизирует конвейер для сборки внедорожников.

Также «АвтоВАЗ» организует бесперебойную работу предприятия. Линию сборки машин запустят 19 августа.

Ранее официальный представитель компании Сергей Ильинский рассказал, что автопроизводитель начнет выпускать Lada Aura уже в сентябре этого года. «АвтоВАЗ» планирует до конца года собрать три тысячи автомобилей. В случае изменений в законодательстве о госзакупках производство нарастят вдвое, указал Ильинский.

Россия Машины Lada АвтоВАЗ
25 июля 2024, 13:45
Выезд на 907-й километр трассы М-4 «Дон» в Ростовской области завершили на 35%
РИА «Новости»
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Дорожники начали строить выезд на федеральную трассу М-4 «Дон» в районе поселка Глубокий Каменского района Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба государственной компании «Автодор».

На 907-м километре трассы проводят дорожные работы, чтобы повысить безопасность движения. Выезд на дорогу в сторону Москвы расширят и реконструируют. Кроме того, там организуют переходно-скоростную полосу и установят барьеры.

Работы выполнили на 35%. Дорожники сняли изношенное полотно, уложили новую геосетку, водопропускные трубы и щебневый слой. Для объезда участка «Автодор» предложил воспользоваться несколькими развязками в радиусе трех километров.

Ранее президент Владимир Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста всей экономики.

Дороги
25 июля 2024, 13:35
«Народ интересуется». В России начался активный спрос на автомобили
Global Look Press
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Спрос на машины вырос из-за возможного повышения утильсбора и ключевой ставки в июле 2024 года. Автоэксперт Константин Лигачев подтвердил 360.ru заинтересованность россиян в приобретении машин.

По его словам, выросло не только количество звонков в автосалоны, но и число заключенных договоров купли-продажи.

«Действительно, спрос пошел активный. То есть народ интересуется, спрашивает. Интерес возрос, действительно, это так. Покупка тоже выросла. <…> [Раньше] было 100 звонков за месяц, из которых - 10 потенциальных клиентов, с которыми заключали контракт. Сейчас это 400 звонков, а не 100, из которых порядка 80 человек заключают контракт. Процент относительно этого возрос», - отметил специалист.

Люди также начинают осознавать, что через полгода цены на автомобили могут значительно вырасти, и купить машину за разумные деньги будет сложно. При этом спрогнозировать рост или падение спроса в будущем пока невозможно, заявил Лигачев.

«Если человеку необходимо авто, то сейчас, в принципе, самый подходящий вариант, когда можно выбрать и купить за более ли менее нормальные деньги», - добавил эксперт.

Дилеры ранее предрекли падение спроса на авто в ближайшее время, несмотря на текущее оживление. На ситуацию повиляют растущие ставки по кредитам и ужесточение правил ввоза зарубежных машин.

Машины Покупки
24 июля 2024, 16:26
Госдума продлила разрешение на сплошные вырубки на Байкале
Медиасток.рф
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Госдума приняла законопроект, разрешающий сплошные вырубки леса вдоль Байкала для расширения Байкало-Амурской магистрали и Транссиба. Об этом сообщило РИА «Новости».

Ранее норма действовала до 31 декабря 2024 года.

«Если же говорить о реальной картине, то чаще всего там рубится кустарник и мелколесье, которые растут рядом с уже построенной в прошлом веткой железной дороги», - объяснил депутат от «Единой России» Александр Якубовский.

Он назвал обеспечение своевременного развития БАМ и Транссиба критически важным, особенно в условиях разворота экспорта в сторону Востока. Для таких рубок земли лесного фонда будут переводить в иные категории, сообщили в документе.

Ранее президент Владимир Путин сообщал , что БАМ обеспечила надежный транспортный маршрут для всей Евразии.

В мае глава РЖД Олег Белозеров назвал Байкало-Амурскую магистраль и Транссиб главными путями в России.

Госдума РФ Поезда
24 июля 2024, 08:25
Американцы закупили в Китае рекордное количество авто
Global Look Press
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В июне Китай поставил в США легковые автомобили стоимостью 401,7 миллиона долларов. Это максимальный показатель за всю историю взаимной торговли, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на отчет китайской статслужбы.

По сравнению с январем 2024 года экспорт автомобилей из КНР в Штаты увеличился в три раза, а относительно мая - на 17%. В первый месяц лета объем поставок в денежном выражении составил 401,7 миллиона долларов.

Однако в целом продажи китайских авто за рубеж сократились. В июне произвели поставки на сумму 6,705 миллиарда долларов - на 18% меньше, чем в мае. Это минимальное значение с февраля текущего года.

В России исключили снижение цен на китайские автомобили. Независимый автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что стоимость машин связана с политической ситуацией.

США Экспорт Бизнес Машины Китай

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