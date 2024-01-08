08 января 2024, 17:26

Автослесари назвали главные проблемы китайских машин в морозы

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Центральную Россию в первые дни нового года накрыли лютые морозы. Из-за аномального похолодания техника начала ломаться и отказывать в работе, многим автовладельцам пришлось обращаться за помощью к специалистам, сообщил РБК.

Представители автосервисов рассказали, с какими проблемами чаще всего сталкивались водители, в том числе китайских машин, доля которых в России заметно выросла.

«Действительно, в холода выросло количество обращений с китайскими брендами машин JAC и Haval», - рассказали в автосервисе Remtech.

Чаще всего у машин плохо работали приборные панели, топливные насосы, печка. По словам представителей сервиса, только в декабре за помощью к ремонтникам обратились 64 владельца китайских авто.

Но ситуация в разных компаниях оказалась не одинаковой. Так в автосервисе «Автолегенд» РБК ответили, что китайских машин в ремонте мало. В морозы водители в основном обращались из-за разрядки аккумулятора и невозможности запустить двигатель.

«Любая машина может замерзнуть и не запуститься, это зависит от того, какая стоит сигнализация, какого года машина, какой аккумулятор», - заявили в автосервисе «Академический».

Там также отметили, что чаще всего в холода у машин возникают проблемы с аккумулятором. При этом обычно страдают дизельные авто.

«У машин китайских марок в основном мерзнут щетки», - добавили в компании.

Ранее в России упал спрос на машины китайских производителей. За 10 месяцев 2023 года в России продали 406,5 тысячи авто из КНР, но в 2024-м их число заметно снизится. Основные причины - повышение Центробанком ключевой ставки, ввод утилизационного сбора и сокращение объемов кредитования.

Россия Машины Водители Новый год Центробанк
08 января 2024, 08:23
Пять участков трасс перекрыли в Алтайском крае из-за непогоды
Пресс-служба МЧС
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В Алтайском крае из-за сильного ветра, метели и плохой видимости 8 января перекрыли пять участков трасс. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Алтайского края.

«Госавтоинспекция Алтайского края информирует о временном ограничении движения для всех видов транспорта», - передали в ведомстве.

Из-за неблагоприятных погодных условий перекрыт участок на трассе К-03 от Змеиногорска до Рубцовска, на автодороге К-21 закрыт проезд с седьмого километра до 47 километра.

На автодороге А-322 перекрыли движение от села Поспелиха до Рубцовска, на К-03 - от Рубцовска до села Егорьевское, на К-09 - от села Курья до границы с Казахстаном. Движение восстановят после улучшения обстановки.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупреждали, что 8 и 9 января в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 25-28 метров в секунду, дождь, мокрый снег, метели, возможно похолодание. На дорогах появится гололедица, снежные заносы. Водителям напомнили, что необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Ранее движение на трассе М-5 в Челябинской области ограничили из-за непогоды. Причиной стали резкие порывы ветра, снижение видимости и мокрый снег.

ГИБДД Дороги Россия Водители
08 января 2024, 01:08
Водителям рассказали, как правильно «прикурить» автомобиль
РИА «Новости»
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Водители могут использовать «прикуривание» от современных автомобилей при соблюдении определенных правил. Если аккумулятор машины разрядился, его можно запустить с помощью внешнего аккумулятора, следуя инструкциям, которые перечислило издание «За рулем».

Не нужно «прикуривать» машины с техническими неисправностями. Процесс «прикуривания» лучше начать с подключения положительных проводов, чтобы избежать короткого замыкания.

По словам авторов издания, нельзя использовать для «прикуривания» автомобиль с меньшей мощностью аккумулятора. При этом лучше избегать использования тонких проводов, ведь они могут расплавиться.

Также водителям не нужно подключать минусовой провод к отрицательной клемме аккумулятора на неработающем автомобиле. Лучше использовать рым для монтажа двигателя или другую его металлическую деталь. Такими действиями сократится сопротивление тока на пути к стартеру.

Водитель автомобиля должен самостоятельно контролировать подключение проводов и не доверять этот процесс посторонним, ведь ошибки могут привести к серьезным последствиям.

«Не отсоединяйте клеммы с АКБ на автомобиле-доноре в процессе „прикуривания“. Для электроники подобные действия схожи с аварийной ситуацией». - указали в статье.

Двигатель машины-донора лучше не запускать перед «прикуриванием». Эффективности это не прибавит, так как основная нагрузка ложится на аккумулятор, резюмировали авторы материала.

Автоэксперт Петр Баканов ранее напомнил, что водитель должен быть более внимательным за рулем зимой и понимать физику машины.

Правила Машины Водители
07 января 2024, 23:40
Росавиация сообщила об отсутствии самолетов 737 MAX 9 в парках российских авиакомпаний
РИА «Новости»
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У российских авиакомпаний нет забракованных самолетов Boeing 737 MAX 9. Об этом РИА «Новости» рассказали в Росавиации.

«В парке российских авиакомпаний нет самолетов MAX 9», - сообщили в ведомстве.

В субботу, 6 января, в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело временный запрет на полеты Boeing 737 MAX 9. Запрет вступил в силу немедленно, так что авиакомпании не могут использовать эти самолеты для перевозки пассажиров.

Эта меру приняли после экстренной посадки борта Alaska Airlines, у которого прямо в полете отвалился кусок фюзеляжа. По данным авиакомпании, у самолета оторвалась панель с иллюминатором и появилась внушительная дыра во фюзеляже. Это привело к разгерметизации пассажирского салона, на борту начались проблемы с давлением. После этого самолет совершил экстренную посадку в аэропорту вылета. В результате авиапроисшествия никто не пострадал.

В воскресенье, 7 января, эксплуатацию Boeing 737 MAX 9 временно приостановили в Европе.

США Запреты Европа Самолеты Boeing Авиакомпании
07 января 2024, 22:06
Жители Екатеринбурга купили билеты в несуществующий вагон
Freepik
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В Екатеринбурге 60 человек купили билеты в несуществующий вагон поезда и были вынуждены толпиться в проходах. Об этом сообщил портал Ura.ru со ссылкой на одного из пассажиров.

Неприятная ситуация произошла в поезде «Орлан», который следовал в Челябинск из Екатеринбурга. Часть пассажиров купили билеты в третий вагон, но его попросту не оказалось.

«У нас были места в третьем вагоне „Орлана“, но пришло только два вагона. Сами сотрудники не знают, почему так. Говорят, что, возможно, сломался один вагон. В аналогичную ситуацию попали порядка 60 человек. Пассажирам приходилось толпиться в салоне и занимать чужие места», - рассказал собеседник агентства.

Аналогичная ситуация с поездом «Орлан» произошла во вторник, 2 января. Тогда она чуть не закончилась потасовкой между пассажирами , которые стремились занять сидячие места. Часть людей потребовали от компании вернуть деньги за несуществующие места. В пресс-службе Свердловской пригородной компании объяснили ситуацию технической ошибкой.

Россия Челябинск Екатеринбург Поезда Деньги

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