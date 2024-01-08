Автослесари назвали главные проблемы китайских машин в морозы

Представители автосервисов рассказали, с какими проблемами чаще всего сталкивались водители, в том числе китайских машин, доля которых в России заметно выросла.

«Действительно, в холода выросло количество обращений с китайскими брендами машин JAC и Haval», - рассказали в автосервисе Remtech.

Чаще всего у машин плохо работали приборные панели, топливные насосы, печка. По словам представителей сервиса, только в декабре за помощью к ремонтникам обратились 64 владельца китайских авто.

Но ситуация в разных компаниях оказалась не одинаковой. Так в автосервисе «Автолегенд» РБК ответили, что китайских машин в ремонте мало. В морозы водители в основном обращались из-за разрядки аккумулятора и невозможности запустить двигатель.

«Любая машина может замерзнуть и не запуститься, это зависит от того, какая стоит сигнализация, какого года машина, какой аккумулятор», - заявили в автосервисе «Академический».

Там также отметили, что чаще всего в холода у машин возникают проблемы с аккумулятором. При этом обычно страдают дизельные авто.

«У машин китайских марок в основном мерзнут щетки», - добавили в компании.

Ранее в России упал спрос на машины китайских производителей. За 10 месяцев 2023 года в России продали 406,5 тысячи авто из КНР, но в 2024-м их число заметно снизится. Основные причины - повышение Центробанком ключевой ставки, ввод утилизационного сбора и сокращение объемов кредитования.