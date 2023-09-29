Автомобилям с российскими номерами запретят въезд в Норвегию

Более 44 тысяч нарушений при перевозке детей пресекли в Москве с начала года

Валерия Дорохова

РИА «Новости»

Читайте нас в:

Google Новости

С начала 2023 года сотрудники дорожной безопасности пресекли нарушения правил перевозки детей более 44 тысяч раз. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.