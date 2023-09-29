Автомобилям с российскими номерами запретят въезд в Норвегию
Автомобилям с российскими номерами запретят въезжать в Норвегию с 3 октября. Об этом сообщил МИД скандинавской страны.
«Взрослые пренебрегли детской безопасностью 44 393 раза - именно столько нарушений правил перевозки детей было выявлено сотрудниками Госавтоинспекции ГУ МВД России по городу Москве», - отметили в ведомстве.
В пресс-службе напомнили, что детей до семи лет нужно возить в машине только с детскими удерживающими средствами. Пассажирам до 11 лет на заднем сидении положено удерживающее устройство, а на переднем сидении к тому же полагаются ремни безопасности. В случае совершения административного правонарушения грозит штраф в размере трех тысяч рублей, должностным лицам - 25 тысяч рублей, а юридическим - 100 тысяч рублей.
Ведомство призвало автомобилистов относиться серьезно к безопасности детей и использовать положенные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья юных пассажиров.
Ранее стало известно, что более 170 ДТП зафиксировали в Москве на прошлой неделе.
По данным ведомства, пятница стала самым аварийным днем, а понедельник наоборот оказался безопаснее остальных. Больше всего зарегистрировали происшествия с наездами на пешеходов - 78 случаев, а также 60 столкновений автомобилей.
Кроме этого, ГИБДД выезжало и на три ДТП с участием мотоциклов и пять - с велосипедами. Еще инспекторы пресекли 465 нарушений управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее Госавтоинспекция Москвы подвела итоги девяти месяцев работы. За этот период в столице зарегистрировали почти 1800 наездов на пешеходов.
Так, станция «Окружная» соединила МЦД-1, Люблинско-Дмитровскую линию и МЦК, а также предоставила возможность пересесть на Аэроэкспресс в Шереметьево.
Кроме того, с «Кутузовской» можно пересесть на МЦК и Филевскую линию.
«Белорусская» объединила МЦД-1, МЦД-4, маршруты Аэроэкспресса, Замоскворецкую и Кольцевую ветки метро. Также отсюда отправляются поезда дальнего следования.
В будущем вариантов пересадки станет еще больше, сообщил мэр.
Например, с «Петровско-Разумовской» станции МЦД-1 можно будет перейти на МЦД-3, а также Люблинско-Дмитровскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии.
Со станции «Рижская» МЦД-3 и МЦД-4 горожане смогут переходить на МЦД-2, БКЛ и Калужско-Рижскую ветку.
А на станции «Беговая» МЦД-4 появится крупный транспортный узел, соединяющий первый и четвертый диаметры, а также Таганско-Краснопресненскую линию метро.
Ранее оформление билетов онлайн и функция быстрого прохода появились еще на 34 пригородных станциях столицы.
«Мы убеждены, что комиссии автодилеров должны быть ограничены», - указал Шапарин.
Он обратил внимание на то, что цены подскочили как на новые, так и поддержанные машины. По его мнению, доходы автодилеров стали зашкаливать. НАС потребовал внести правки в закон о продаже транспортных средств и установить размер комиссии на кредит не выше 4%.
Организация направила обращения руководителю ФАС Максиму Шаскольскому, главе Минпромторга Денису Мантурову и председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.
Ранее СМИ назвали самые дешевые автомобили для чиновников. Наиболее бюджетной машиной для госслужащих стала Lada Granta за 700 тысяч рублей. В список вошли Lada, «Москвич», Aurus, Evolute УАЗ и китайская иномарка Haval. Из недорогих машин журналисты также отметили Lada Niva Legend, цена которой составляет не меньше 830 тысяч рублей.