Автомобилистов в Москве предупредили о гололедице 21 октября
В Москве в ночь с 20 на 21 октября ожидается снег с дождем. Кроме этого, на дорогах образуется гололедица. Сотрудники МЧС России порекомендовали водителями избегать опасных маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию от впереди идущих машин.
Спасатели также владельцам машин посоветовали передвигаться на заранее выбранной пониженной передаче, избегать обгонов и перестроений.
Пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и другие конструкции и не оставлять детей без присмотра.
В случае необходимости можно позвонить по телефону 101 или единому телефону доверия: 8 (495) 637-22-22.
Ранее «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и области в ночь на субботу. Оно продлится с 21:00 20 октября до 09:00 21 октября и связано с гололедицей.