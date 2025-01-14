Автомобили в России подорожали на 5% с начала года

Отечественная Lada подорожала в среднем на 1,8%. По словам представителя «Автостата» Сергея Удалова, главной причиной роста цен на рынке стало повышение утилизационного сбора, которое продолжает постепенно перекладываться в цену автомобиля.

При этом в стоимость авто пока не полностью заложена индексация утильсбора, произошедшая с октября 2024 года и января 2025 года. Другим фактором стала волатильность курса.

«Происходит отмена акций и скидок, при этом изменяются цены на новый модельный год. По некоторым моделям изменение цены - до 4–5%», - пояснил Удалов.

В «Автостате» добавили, что по итогам первого полугодия прогнозируется рост стоимости машин на 10%. Подорожание охватит и отечественные, и иностранные бренды.

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