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Первые автомобили «Москвич 6» поступили в дилерские центры столицы, началась активная подготовка к началу продаж. Об этом рассказал « Российской газете » директор бренда «Авилон Москвич» Александр Савельев.

«Модель уже представлена в большинстве дилерских центров Москвы и до конца недели появится в автосалонах Санкт-Петербурга», - сообщили в пресс-службе автозавода.

Савельев рассказал о высоком интересе потребителей к новому автомобилю.

«Уже есть резервы, выдачи планируются на ближайшее время. Мы отмечаем интерес к машине среди клиентов», - заявил он.

На момент начала продаж «Москвич 6» будет доступен с турбированным 1,5-литровым двигателем и вариатором в двух комплектациях - «Комфорт» и «Бизнес». «Комфорт» будет стоить от 2 626 000 рублей, а «Бизнес» - от 2 826 000 рублей (2 536 000 рублей).

Автомобиль, созданный на основе китайской модели JAC Sehol A5 Plus 2021 года, стал третьим в линейке бренда после компактного кроссовера «Москвич 3» и его электрической версии «Москвич 3е».

Ранее сообщалось о том, что более 20 автомобилей «Москвич» передали управлению Ространснадзора.