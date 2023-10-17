Автомобили BMW чаще других оставляли без номеров на парковках в Москве
С начала года эвакуаторы «Московского паркинга» переместили 307 автомобилей BMW без номеров на спецстоянки. Машины этой немецкой марки чаще всего обнаруживали без номеров, сообщил глава столичного дептранса Максим Ликсутов.
Также на спецстоянки часто направляли машины таких марок, как Mercedes-Benz (194 автомобиля), Kia (188) и Toyota (188). Среди предполагаемых нарушителей также были замечены владельцы люксовых автомобилей, таких как Ferrari, Aston Martin, Maybach и Rolls-Royce.
«После перемещения на спецстоянку потенциально опасные авто без номеров проверяют правоохранительные органы. Если полиция не выявила ничего противоправного и авто было припарковано без нарушений - владелец может бесплатно его вернуть». - уточнил Ликсутов.
Всего с начала года эвакуаторы переместили около трех тысяч автомобилей по решению Антитеррористической комиссии. Отсутствие номеров могло быть связано с возможной причастностью машин к криминалу или их угоном.
Ранее более 1,3 тысячи машин бесплатно эвакуировали в Москве по заявкам экстренных служб.