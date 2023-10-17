Автомобили BMW чаще других оставляли без номеров на парковках в Москве

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Также на спецстоянки часто направляли машины таких марок, как Mercedes-Benz (194 автомобиля), Kia (188) и Toyota (188). Среди предполагаемых нарушителей также были замечены владельцы люксовых автомобилей, таких как Ferrari, Aston Martin, Maybach и Rolls-Royce.

«После перемещения на спецстоянку потенциально опасные авто без номеров проверяют правоохранительные органы. Если полиция не выявила ничего противоправного и авто было припарковано без нарушений - владелец может бесплатно его вернуть». - уточнил Ликсутов.

Всего с начала года эвакуаторы переместили около трех тысяч автомобилей по решению Антитеррористической комиссии. Отсутствие номеров могло быть связано с возможной причастностью машин к криминалу или их угоном.

Ранее более 1,3 тысячи машин бесплатно эвакуировали в Москве по заявкам экстренных служб.