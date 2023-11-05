Автолюбителей предупредили о возвращении самого нелюбимого штрафа

Ограничения действовали с 2013 по 2021 год, потом их отменили из-за иска одного из оштрафованных граждан. Верховный Суд обнаружил нестыковки в законодательстве, поэтому за такие нарушения перестали наказывать. Сейчас ведомства способны восполнить найденные пробелы, чтобы снова запустить инструмент.

Министерство транспорта предложило определить среднюю скорость как отношение расстояния к затраченному на его проезд времени. Сейчас подняли вопрос о взаимодействии камер в начале и конце дорожного участка.

«Местом нарушения предложено считать точку установки последней камеры, с помощью которой выявлено превышение скорости», - заявил Соловьев.

Ранее в пресс-службе ГИБДД РФ по Челябинской области предупредили об установке штрафов за использование летней резины после 1 декабря. Размер денежного взыскания будет зависеть от обстоятельств нарушения.