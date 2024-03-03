Автоэксперт рассказал, какую машину можно купить до миллиона рублей

По его словам, за эту цену можно купить такие популярные модели как Chevrolet Lacetti и Aveo, Hyundai Solaris и IX35, Kia Rio и Ceed, Opel Corsa, Mercedes-Benz C-Класс, модели бренда BMW и другие.

Главные плюсы этих машин - компактность, недорогое обслуживание, доступность запчастей и надежность. Но надо учитывать, что у автомобилей по цене ниже миллиона, скорее всего, будет большой пробег.

Ранее стало известно, что в Россию могут огранить поставки запчастей. Минпромторг начал обсуждать с бизнес-сообществом возможность убрать из перечня параллельного импорта некоторые автомобильные бренды.