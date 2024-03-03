03 марта 2024, 05:03

Автоэксперт рассказал, какую машину можно купить до миллиона рублей

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Автолюбители могут выбрать из большого ассортимента машин с автоматической коробкой передач по цене до миллиона рублей, если обратят внимание на вторичный рынок. Об этом автоэксперт Роман Титов в интервью агентству «Прайм».

По его словам, за эту цену можно купить такие популярные модели как Chevrolet Lacetti и Aveo, Hyundai Solaris и IX35, Kia Rio и Ceed, Opel Corsa, Mercedes-Benz C-Класс, модели бренда BMW и другие.

Главные плюсы этих машин - компактность, недорогое обслуживание, доступность запчастей и надежность. Но надо учитывать, что у автомобилей по цене ниже миллиона, скорее всего, будет большой пробег.

Ранее стало известно, что в Россию могут огранить поставки запчастей. Минпромторг начал обсуждать с бизнес-сообществом возможность убрать из перечня параллельного импорта некоторые автомобильные бренды.

Модели Россия Интервью Машины BMW
02 марта 2024, 11:18
Несколько авиарейсов задержали в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге утром 2 марта задержали несколько авиарейсов из-за густого тумана. Об этом сообщило издание E1.RU.

По информации источника, прибывающие в аэропорт Кольцово самолеты перенаправляют в Челябинск и Пермь.

«Все задерживается в аэропорту наглухо. Не принимают рейсы, самолеты из Барнаула и Иркутска ушли в Пермь, наш порт их не принял. Кто-то летел из Москвы, кружились над Екатеринбургом два часа, в итоге в Челябинске сели», - рассказали пассажиры.

По данным на онлайн-табло, как минимум семь вылетов из Екатеринбурга в настоящее время задерживаются. В пресс-службе воздушной гавани рассказали, что аэропорт работает в штатном порядке.

Ранее летевший из Санкт-Петербурга в Сочи борт авиакомпании «Россия» по техническим причинам вернулся в аэропорт Пулково спустя несколько десятков минут после вылета.

Самолеты Россия Екатеринбург
01 марта 2024, 20:28
Цены сдулись. Нужно ли россиянам запасаться премиальными шинами
РИА «Новости»
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Премиальная резина для легковых автомобилей подорожала в России за год на 34%, а стоимость шин бюджетной линейки незначительно снизилась. Российские шинные заводы прежде всего ориентированы на дешевые модели покрышек массового сегмента, рассказал «360» автомобильный журналист Петр Баканов.

«Если говорить о серьезных размерах резины - от 18 дюймов и выше, - то речь идет о каких-либо проверенных брендах, большинство из которых привозят из других стран. Все это ведет к тому, что подобная продукция дешеветь не будет - только дорожать. Исключения могут составить залежавшиеся на складах экземпляры 2022 года выпуска», - пояснил специалист.

Приблизительно с апреля автомобилисты начнут «переобуваться». Поэтому, если в мае покупать зимнюю резину, то тогда можно рассчитывать на какую-то скидку. Летняя резина будет более востребованной, и, скорее всего, цены на нее будут расти, пояснил Баканов.

Отечественные автозаводы при выпуске шин в большинстве случаев нацелены на массовый сегмент, особенно это касается размеров до 18 дюймов. Именно такую резину используют большинство автомобилистов. Таким образом отечественная продукция может еще больше подешеветь, резюмировал эксперт.

Главный редактор автомобильного издания Quto Максим Ракитин ранее напомнил, что всесезонные шины лучше использовать в регионах с мягким климатом, где нет наледи.

Модели Россия Машины Заводы
01 марта 2024, 08:23
Первые поставки импортозамещенных «Суперджетов» отложили из-за испытаний
РИА «Новости»
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Авиакомпании получат первые импортозамещенные самолеты SJ-100 с российским двигателем ПД-8 не раньше 2026 года. Сроки сертификации сдвинули ради доработок и испытаний, сообщили «Известия».

Представитель Ростеха сообщил, что сертификацию самолета проведут в 2025 году, а поставки начнут в 2026 году. По его словам, такие сроки закладывали в программу изначально.

Советник руководителя Росавиации Артем Кореняко объяснил, что почти два года назад решили ускориться и сертифицировать «Суперджет» с двигателем ПД-8 в декабре 2023 года. Однако по объективным причинам планы снова скорректировали. По словам специалиста, разработчикам потребовалось больше времени на создание абсолютно новых систем и компетенций, полноценные испытания, запуск серийного производства.

В конце декабря испытания показали, что двигатель нужно доработать, сообщила пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации. В 2026 году авиакомпаниям передадут 30 самолетов. Из них 16 уже находятся в разной степени готовности.

Тестирование опытного образца SJ-100 сняли на видео. Его провели в середине 2023 года.

Авиация Самолет SSJ-100 Самолеты Импортозамещение
01 марта 2024, 01:23
Лобовое стекло лопнуло у пассажирского самолета в небе над Атлантикой
РИА «Новости»
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Лайнер авиакомпании American Airlines, летевший из Нью-Йорка в Мадрид, был вынужден экстренно сесть в Бостоне из-за серьезной поломки. Газета Daily Mail сообщила, что у самолета треснуло лобовое стекло прямо над Атлантическим океаном.

Boeing 777-200 вылетел из Нью-Йорка в 19:28, но в 21:46 капитан воздушного судна сообщил чрезвычайной ситуации на борту. Спустя 17 минут лайнер приземлился в Бостоне. Пассажирам рейса предоставили места в гостинице. Продолжить путешествие они смогут на следующий день.

На прошлой неделе Boeing авиакомпании United Airlines, летевший из Сан-Франциско в Бостон, совершил вынужденную посадку в Денвере из-за повреждения крыла. Часть предкрылка отвалилась прямо во время полета.

Ранее Boeing 737-800, летевший из Москвы в Стамбул, вернулся в аэропорт вылета из-за возгорания на борту.

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