20 декабря 2023, 03:25

Автоэксперт рассказал, как завести автомобиль в мороз

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Погода в Москве в этом году удивляет своей непредсказуемостью: периоды аномального тепла сменяются аномальными холодами. И хотя сейчас наступила оттепель и сугробы активно тают, ближе к Новому году синоптики ожидают похолодание, возможны даже рекордные морозы. Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал «360», как завести машину в любой мороз.

По словам автоэксперта, в сильные морозы не нужно сразу поворачивать ключ и крутить мотор вне зависимости от того, какой в машине двигатель: бензиновый или дизельный.

«Нужно повернуть ключ, дать возможность пойти импульсу, который идет на заводку двигателя - буквально несколько секунд - потом повернуть ключ дальше. Если очень сильный мороз, нужно тоже оживить систему и аккумулятор, например, там помигать фарами. То есть оживить систему и только после этого заводить», - объяснил Ян Хайцеэр.

По его словам, если машина не заводится, то не надо ее мучить и сажать аккумуляторы. Скорее всего, в автомобиле что-то не работает. Если машина исправна, она заведется в любой мороз, выразил уверенность эксперт.

Кроме того, на машину можно поставить дополнительные печки или электрический прогрев. А вот покупать одеяла для двигателя Хайцеэр не советует.

«У многих моделей автомобилей под капотом есть место, где крепится такой специальный утеплитель, но только не надо туда одеяло вешать. Потому что это чревато пожаром. Такая же ситуация с заслонками, которые ставят перед радиатором. Все это используют в условиях крайнего севера, и использовать у нас это нельзя, потому что сейчас у нас тепло завтра у нас холодно», - рассказал Ян Хайцеэр.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин призвал автомобилистов не оставлять технику в машине в новогодние и рождественские праздники.

Погода Машины Погода в Москве
19 декабря 2023, 22:26
Родителей и детей больше не будут рассаживать в самолетах
РИА «Новости»
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Авиакомпании и аэропорты изменили правила перелета пассажиров с детьми после проверки Генеральной прокуратуры. Об этом надзорное ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок. Об этом предупреждают на стойках регистрации и сайтах авиакомпаний», - уточнили в надзорном ведомстве.

Генеральный прокурор Игорь Краснов отреагировал на многочисленные обращения граждан и сообщения в СМИ. В ходе проверки выяснилось, что локальные акты ряда авиакомпаний, регламентирующие условия обслуживания таких пассажиров, не соответствуют требованиям закона.

Некоторые перевозчики уже предусмотрели возможность пересадки детей от одного сопровождающего к другому независимо класса обслуживания. Помимо этого, детей до двух лет будут рассаживать вместе с членами семьи или родственниками.

Ранее ограничения в московских аэропортах привели к задержке почти 40 рейсов. Они уже вернулись к обычному режиму работы.

Генпрокуратура РФ Дети Самолеты Игорь Краснов
19 декабря 2023, 19:03
Крупный паркинг начали строить в составе вокзала «Рассказовка» в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В составе структуры городского транспортного узла «Рассказовка» в Москве началось строительство многоуровневого паркинга. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, новая парковка будет шестиуровневой, при этом два этажа построят под землей. В ней появятся парковочные места для 840 автомобилей, которые займут примерно 30 тысяч квадратных метров.

Бочкарев добавил, что бетонные работы на подземном уровне выполнили на 40%, уже началось строительство первого наземного уровня.

«Строительство паркинга ведется в активном темпе, после выполнения устройства котлована специалисты уже приступили к основным конструкциям многоуровневого сооружения», - отметил он.

Объект позволит пассажирам оставить свой автомобиль и пересесть на общественный транспорт или метро станции «Рассказовка» Солнцевской линии метро.

Кроме того, в рамках развития вокзала запланировали строительство второго паркинга на 300 мест.

Ранее еще один многоуровневый паркинг построили на востоке Москвы.

Строительство Москва 2023
19 декабря 2023, 17:19
Ограничения в московских аэропортах привели к задержке почти 40 рейсов
РИА «Новости»
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Московские аэропорты вернулись к обычному режиму работы после ограничений, которые ввели днем 19 декабря. За это время задержали вылет 38 самолетов. Об это сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Принятые меры были связаны с атакой беспилотника , произошедшей в Одинцовском городском округе. Ее удалось отразить силами ПВО. Разрушений и пострадавших не было.

Из-за этого аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский временно ввели ограничения на полеты. Самолетам запретили приземляться и вылетать из воздушных гаваней, их начали перенаправлять в Шереметьево.

«В период действия ограничений на вылет было задержано суммарно 38 рейсов», - уточнили в Росавиации.

План «Ковер» действовал в Домодедово с 11:33 до 14:00, во Внуково с 11:50 до 14:00 по московскому времени. В 14:00 ограничения сняли. За это время на запасные аэродромы ушли 16 самолетов.

Аэропорт Домодедово Самолеты Аэропорт Шереметьево Аэропорт Внуково Москва 2023
19 декабря 2023, 14:29
Аэропорт Домодедово ограничил прием и вылет самолетов
РИА «Новости»
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Аэропорт Домодедово для обеспечения безопасности пассажиров ввел временные ограничения на прием и вылет самолетов. Еще шесть воздушных судов ушли на запасные аэродромы. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В период действия подобных ограничений специалисты могут перенаправлять авиалайнеры на запасные аэродромы или продлить выполнение полета в зоне ожидания, чтобы совершить посадку после снятия ограничений в месте прибытия.

«Шесть воздушных судов перенаправлены на запасные аэродромы», - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, стало известно, что во Внуково по независящим от аэропорта причинам с 11:54 также ввели временные ограничения на прием и вылет самолетов.

Однако, по согласованию с РЦ ОрВД, с 12:20 аэропорт Внуково вновь работает на прием воздушных судов, а с 13:30 - на прием и вылет рейсов.

Ранее план «Ковер» ввели в трех московских аэропортах. Причиной для этого стал беспилотник , который сбили в Одинцовском округе.

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