07 января 2024, 05:55

Автоэксперт перечислил способы завести машину на сильном морозе

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Во многие регионы России пришли морозы, из-за чего автовладельцы столкнулись с вопросом, как завести машину. Глава испытательной лаборатории «УслугиАвто» Юрий Пархоменко рассказали «Российской газете» о нескольких способах.

В первую очередь, нужно подготовить машину заранее: заменить масло, поменять свечи. Важно позаботиться об аккумуляторе - проверить его перед похолоданием и при необходимости подзарядить.

Если водитель не успел этого сделать, а морозы уже наступили, то можно «прикурить» у другого автовладельца. В данном случае нужно учесть соответствие с другим аккумулятором - плюс к плюсу и минус к минусу. Пархоменко посоветовал еще один способ - бустеры. Это пусковые устройства, своего рода зарядки для мобильников, но очень мощные.

Некоторые эксперты рекомендуют плеснуть бензин в дизельный двигатель, но Пархоменко предостерег от этого способа. По его словам, есть риск повредить дизельный двигатель и электронику. Керосин в данном случае более безопасен, но его стоит использовать при морозах в -50 градусов, смешивая 50% керосина и 50% дизеля. При меньших морозах пропорции нужно корректировать.

Ранее стало известно об изменении правил сдачи экзаменов на водительские права. Новый регламент начнет действовать с 1 апреля 2024 года.

Бензин Россия Экзамены Машины Водители
06 января 2024, 22:00
Россияне начнут по-новому сдавать экзамены на водительские права
РИА «Новости»
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Обновленный регламент сдачи экзаменов на водительские права вступит в силу с 1 апреля 2024 года. Проект приказа разработало Министерство внутренних дел РФ, сообщило РИА «Новости».

Согласно новым правилам, число штрафных баллов увеличат с пяти до семи, при наборе которых выставляется оценка «не сдал». Также расширился перечень причин для отказа в допуске к экзаменам.

Например, лица, которые имеют административное наказание за вождение в пьяном виде или отказ от медицинского освидетельствования, будут ждать истечения срока данного наказания.

Экзамен или выдачу водительских прав могут приостановить, если в процессе истек срок действия паспорта гражданина РФ или медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилями.

Положение о лишении водительских прав россиян , которые не явились по повестке в военкомат, разработали в России в июне 2023 года. Решение об ограничении действия водительского удостоверения сначала поступит в единый реестр воинского учета, а потом в информационную систему ГИБДД.

Экзамены Машины
06 января 2024, 00:22
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановили
РИА «Новости»
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Движение автомобилей по Крымскому мосту временно приостановили. Об этом написал Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Сотрудники транспортной безопасности попросили водителей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, сохранять спокойствие. Они призвали владельцев авто слушать объявления и следовать указаниям.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении пяти дронов в акватории Черного моря. До этого система противовоздушной обороны России сбила 37 украинских беспилотников, из которых 36 дронов - в небе над Крымом.

В четверг, 5 января, власти Севастополя включили сигнал воздушной тревоги. В районе Севастопольской и Стрелецкой бухт был виден дым, который военные использовали для маскировки.

Крымский мост Крым Дороги Машины
06 января 2024, 00:05
Прокуратура назвала предварительную причину задержки поездов в Ярославской области
РИА «Новости»
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Многочасовая задержка пассажирских поездов в Ярославской области могла быть вызвана технической неисправностью локомотива грузового поезда. Об этом сообщила на своем сайте пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным, 5 января 2024 года из-за технической неисправности локомотива грузового поезда на станции Сильницы произошла задержка пассажирских поездов, следующих из Абакана, Воркуты и Ярославля в Москву. В настоящее время движение поездов восстановлено», - уточнило ведомство.

В ходе проверки представители прокуратуры оценят действия должностных лиц железной дороги и выяснят все обстоятельства, а при наличии оснований - примут меры.

Ранее пресс-служба Северной железной дороги сообщила, что пассажирские поезда задержались в Ярославской области более чем на два часа из-за технических причин.

Речь шла о составах № 375 Воркута - Москва (задержка составила два часа 47 минут), № 67 Абакан - Москва (задержка - два часа три минуты) и № 103 Ярославль - Москва (задержался на два часа шесть минут). Представители железной дороги уже извинились перед пассажирами за причиненные им неудобства.

РЖД Прокуратура РФ Россия Поезда
05 января 2024, 19:27
Несколько пассажирских поездов задержались в Ярославской области
РИА «Новости»
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Пассажирские поезда задержались в Ярославской области более чем на два часа из-за технических причин. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Северной железной дороги (СЖД) (филиал ОАО «РЖД»).

Там пояснили, что речь идет о составах № 375 Воркута - Москва (задержка составила два часа 47 минут), № 67 Абакан - Москва (задержка - два часа три минуты) и № 103 Ярославль - Москва (задержался на два часа шесть минут).

Технические причины также сказались на расписании других пассажирских поездов, которые следуют с задержкой от 15 до 50 минут.

В пресс-службе подчеркнули, что во всех вагонах сохранили комфортный для пассажиров температурный режим.

«Северная железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и делает все возможное для сокращения времени задержки поездов», - отметили в сообщении.

В минувший четверг, 4 января, сразу три поезда с пассажирами застряли на перегоне Кунашак - Муслюмово в Челябинской области. Дольше всех на месте оставался состав № 346 сообщением Адлер - Нижневартовск. Движение он восстановил после семи часов простоя.

Пресс-служба Южно-Уральской железной дороги принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства и отметила, что все системы жизнеобеспечения в поездах работают в штатном режиме. Транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров.

Россия Поезда

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