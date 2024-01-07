Автоэксперт перечислил способы завести машину на сильном морозе

В первую очередь, нужно подготовить машину заранее: заменить масло, поменять свечи. Важно позаботиться об аккумуляторе - проверить его перед похолоданием и при необходимости подзарядить.

Если водитель не успел этого сделать, а морозы уже наступили, то можно «прикурить» у другого автовладельца. В данном случае нужно учесть соответствие с другим аккумулятором - плюс к плюсу и минус к минусу. Пархоменко посоветовал еще один способ - бустеры. Это пусковые устройства, своего рода зарядки для мобильников, но очень мощные.

Некоторые эксперты рекомендуют плеснуть бензин в дизельный двигатель, но Пархоменко предостерег от этого способа. По его словам, есть риск повредить дизельный двигатель и электронику. Керосин в данном случае более безопасен, но его стоит использовать при морозах в -50 градусов, смешивая 50% керосина и 50% дизеля. При меньших морозах пропорции нужно корректировать.

Ранее стало известно об изменении правил сдачи экзаменов на водительские права. Новый регламент начнет действовать с 1 апреля 2024 года.