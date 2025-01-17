17 января 2025, 10:38

«Автодор» усилил контроль за безопасностью зимних трасс

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Круглосуточный мониторинг метеоусловий помогает «Автодору» в режиме реального времени отслеживать ситуацию на трассах. Для борьбы с гололедом компания заготовила 230 тысяч тонн чистых хлоридов и 296 тысяч тонн песко-соляной смеси. Экипажи аварийных комиссаров готовы оказывать помощь водителям круглосуточно.

Парк спецтехники для очистки трасс «Автодора» от снега и льда включает более 1,6 тысячи единиц, включая комбинированные машины.

Вести круглосуточный мониторинг погоды помогают свыше 120 метеостанций. Они анализируют данные более чем по 10 параметрам, включая температуру поверхности асфальта. Это позволяет контролировать состояние дорожного полотна.

На скоростных участках «Автодора» круглосуточно дежурят 140 экипажей службы аварийных комиссаров. Они нужны для оперативной помощи водителям и предупреждения ДТП. Вызвать аваркомов можно в любое время дня и ночи, набрав короткий номер *2323.

Дороги
17 января 2025, 05:07
Названы пять самых популярных авто по цене до миллиона рублей
РИА «Новости»
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Наиболее востребованной иномаркой с пробегом в ценовом сегменте до одного миллиона рублей у российских автолюбителей в 2024 году оказался корейский автомобиль Hyundai Solaris. Об этом «Газета.ru»рассказал директор департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов.

Наиболее востребованной иномаркой с пробегом в ценовом сегменте до одного миллиона рублей у российских автолюбителей в 2024 году оказался корейский автомобиль Hyundai Solaris. Об этом «Газета.ru» рассказал директор департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов.

«Первое место досталось представителю корейского автопрома - Hyundai Solaris рестайлинг первого поколения, 2014–2017 годы. Автомобиль хорошо зарекомендовал себя с точки зрения цены и качества», - сказал он.

По его словам, такая модель сейчас обойдется в 951 тысячу рублей.

Вторую строчку рейтинга занял Ford Focus третьего поколения, который выпускался с 2011 по 2015 год. Средняя стоимость такого авто составляет 726 тысяч рублей.

Третье место заняла еще одна модель Hyundai Solaris 2010–2014 годов выпуска, которую можно приобрести за 727 тысяч рублей.

На четвертое место Черноусов поместил Volkswagen Polo пятого поколения за 713 тысяч рублей. Пятерку лучших поддержанных авто замыкает Kia Rio третьего поколения по цене 769 тысяч рублей.

Специалист добавил, что на шестой и седьмой строчке рейтинга оказались Ford Focus II и Opel Astra J. Российские автолюбители смогут их приобрести за 526 тысяч рублей и 860 тысяч рублей соответственно.

В конце декабря «Автостат» назвал Bentley Continental GT наиболее востребованным авто с пробегом в сегменте Luxury среди россиян.

Россия Машины Покупки
16 января 2025, 12:05
В Москве начали подготовку к запуску второго беспилотного трамвая
РИА «Новости»
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В Москве начали готовить запуск второго беспилотного трамвая. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

Первый прототип проехал свыше 3,2 тысячи километров без нарушений правил дорожного движения. Действия трамвая на улицах контролирует водитель, а система самостоятельно управляет транспортным средством. В 2025 году он перейдет на беспилотный режим полностью.

«Специалисты Центра исследования и разработки беспилотного транспорта проводят тестирование базовых функций трамвая, установленных радаров, камер и лидаров. Последние обеспечивают обзор на 360 градусов и позволяют с точностью до двух сантиметров определять расстояние до объектов», - отметили в пресс-службе.

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов уточнил, что транспорт на базе модели «Львенок-Москва» проехал первые километры по территории Краснопресненского депо.

«Пока система дублирует действия управляющего трамваем водителя. На тестовом полигоне условия передвижения приближены к городским», - рассказал Ликсутов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин озвучил главные задачи развития транспортной системы Москвы до 2030 года.

Москва
14 января 2025, 11:09
АвтоВАЗ повысил цены на две модели Lada
РИА «Новости»
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Российский автопроизводитель АвтоВАЗ с 14 января повысил цены на две модели автомобилей — Lada Granta и Niva Legend. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В АвтоВАЗе подчеркнули, что повышение составило в среднем 1,8% по модельному ряду.

«Индексация цен коснулась двух моделей - Niva Legend и Lada Granta. По модельному ряду Lada изменение цены в среднем составило 1,8%. Это значение существенно ниже накопленной инфляции», - заявили в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что моделей Vesta, Niva Travel, Largus и новой Aura изменения цен не затронуло.

АвтоВАЗ владеет производственными площадками в Ижевске и Тольятти. Сейчас в линейке компании шесть семейств автомобилей: Vesta, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Largus и Aura, розничные продажи которой стартовали 30 ноября 2024 года.

Ранее депутаты не захотели пересаживаться на Lada Aura из-за отсутствия задних воздуховодов и удлиненной задней двери.

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ с 14 января повысил цены на две модели автомобилей - Lada Granta и Niva Legend. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Lada АвтоВАЗ
14 января 2025, 10:59
Автомобили в России подорожали на 5% с начала года
РИА «Новости»
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За первые две недели 2025 года цены на легковые автомобили в России выросли на 1,5-5%. К концу первого полугодия показатель может достичь уже 10%, сообщил «Коммерсант».

Отечественная Lada подорожала в среднем на 1,8%. По словам представителя «Автостата» Сергея Удалова, главной причиной роста цен на рынке стало повышение утилизационного сбора, которое продолжает постепенно перекладываться в цену автомобиля.

При этом в стоимость авто пока не полностью заложена индексация утильсбора, произошедшая с октября 2024 года и января 2025 года. Другим фактором стала волатильность курса.

«Происходит отмена акций и скидок, при этом изменяются цены на новый модельный год. По некоторым моделям изменение цены - до 4–5%», - пояснил Удалов.

В «Автостате» добавили, что по итогам первого полугодия прогнозируется рост стоимости машин на 10%. Подорожание охватит и отечественные, и иностранные бренды.

Ранее россиянам объяснили, почему свой автомобиль выгоднее каршеринга. Регулярное использование сервисов краткосрочной аренды дороже обслуживания собственной машины на 6,6-17%.

Машины

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