Автобусные маршруты улучшили в 26 районах Москвы

«С начала года мы улучшили транспортные связи в 26 районах столицы шести округов. Часть изменений произвели по просьбам жителей», - уточнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что в центре мегаполиса переместили остановку на трамвайные платформы, чтобы пассажиры смогли быстрее пересаживаться с маршрутов № 40 и 024 на рельсовый транспорт.

В Северо-Восточном округе столицы увеличили протяженность нового маршрута № 538 и действующего С511. Благодаря этому местные жители смогут с комфортом добираться до станции метро «Марьина Роща».

Пассажирам маршрута № 538 в СВАО и ЦАО придется меньше ждать электробусы, так как они стали ходить чаще. В Новой Москве скорректировали маршруты № 422 и 876. Жители смогут сократить время в пути от 1-й и 3-й Нововатутинских улиц до станций метро и Троицка. В прошлом месяце электробусы запустили на маршрут С806.

Заммэра добавил, что в Москве постоянно расширяют и улучшают транспортную сеть, открывают новые маршруты для комфортных поездок.

С января 2024 года на маршрутах московского наземного транспорта пассажиры более 400 тысяч раз воспользовались бесплатными пересадками. Такие цифры привел мэр столицы Сергей Собянин.