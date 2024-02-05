05 февраля 2024, 13:27

Автобусные маршруты улучшили в 26 районах Москвы

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В Москве в январе изменили некоторые автобусные маршруты. Теперь они стали более удобными, а также появились новые остановки, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«С начала года мы улучшили транспортные связи в 26 районах столицы шести округов. Часть изменений произвели по просьбам жителей», - уточнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что в центре мегаполиса переместили остановку на трамвайные платформы, чтобы пассажиры смогли быстрее пересаживаться с маршрутов № 40 и 024 на рельсовый транспорт.

В Северо-Восточном округе столицы увеличили протяженность нового маршрута № 538 и действующего С511. Благодаря этому местные жители смогут с комфортом добираться до станции метро «Марьина Роща».

Пассажирам маршрута № 538 в СВАО и ЦАО придется меньше ждать электробусы, так как они стали ходить чаще. В Новой Москве скорректировали маршруты № 422 и 876. Жители смогут сократить время в пути от 1-й и 3-й Нововатутинских улиц до станций метро и Троицка. В прошлом месяце электробусы запустили на маршрут С806.

Заммэра добавил, что в Москве постоянно расширяют и улучшают транспортную сеть, открывают новые маршруты для комфортных поездок.

С января 2024 года на маршрутах московского наземного транспорта пассажиры более 400 тысяч раз воспользовались бесплатными пересадками. Такие цифры привел мэр столицы Сергей Собянин.

Автобусы Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва
05 февраля 2024, 13:34
Почти сто аварий произошло на дорогах в Москве за неделю
РИА «Новости»
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За неделю с 29 января по 4 февраля ГИБДД зафиксировала на дорогах в Москве 98 аварий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В авариях пострадали 107 человек, в том числе шестеро детей. Четыре участника ДТП погибли.

Самой частой аварией стал наезд на пешеходов, произошедший 40 раз. При этом чаще всего, в 30% случаев, людей сбивали вблизи пешеходных переходов. На втором месте оказалось столкновение автомобилей, ГИБДД зафиксировала 36 таких случаев.

В пятницу случилось больше всего дорожных происшествий, их число достигло 20. В воскресенье же произошло всего шесть ДТП.

Также за минувшую неделю инспекторы выявили 411 случаев управления авто в состоянии алкогольного опьянения.

На прошлой недели грузовик насмерть сбил пенсионерку во дворах на северо-западе Москвы. Водителя удалось быстро задержать.

ДТП ГИБДД Москва
05 февраля 2024, 11:06
Пожарные в Брянске потушили огонь на крыше вокзала
Пресс-служба МЧС
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Пассажиров вокзала Брянск-Орловский в Володарском районе Брянска из-за задымления вывели из зала ожидания. Тушение не сказалось на движении поездов, сообщила «Московская железная дорога».

Задымление на крыше заметили 5 февраля в 07:45. Городской пожарный расчет ликвидировал огонь спустя 10 минут на площади одного квадратного метра. На время работ пассажиров перевели из зала ожидания в другое помещение. МЖД сообщила, что никто не пострадал.

«На движение поездов ситуация не влияет. В настоящее время все помещения вокзала работают в штатном режиме», - объявила пресс-служба.

Из зала ожидания железнодорожного вокзала на улице Речной, 2а эвакуировали 50 человек, сообщило МЧС Брянской области. Произошло возгорание на крыше, причину выяснят специалисты.

В январе в Брянской области горела Клинцевская нефтебаза, сообщили «Известия». Огонь перекинулся на четыре резервуара.

РЖД Пожары
05 февраля 2024, 04:01
Российским авиакомпаниям запретят рассаживать родителей с детьми в самолетах
РИА «Новости»
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Российским авиакомпаниям могут запретить рассаживать родителей с детьми в самолетах. Об этом сообщили «Известия»со ссылкой на депутата Госдумы Татьяну Буцкую.

Парламентарий рассказала, что группа депутатов разрабатывает законопроект о внесении поправок в Воздушный кодекс РФ. На начальном этапе подготовки документа они планируют уточнить его формулировки. В частности, до какого возраста запрет будет актуален.

Буцкая отметила, что рассматриваются несколько вариантов: для пассажиров до 12 или 14 лет, а в случае инвалидности - до 18.

При этом родители смогут бесплатно пересадить ребенка на соседнее кресло даже в тех случаях, когда лоукостеры зарабатывают на выборе пассажиром определенного места в самолете. По мнению депутатов, это вопрос безопасности перелетов.

«В конечном итоге может возникнуть много ситуаций, в которых родители нужны в непосредственной близости. Уже далее следуют очевидные вопросы комфорта», - подчеркнула Буцкая.

В декабре 2023 года авиакомпании и аэропорты изменили правила перелета пассажиров с детьми после проверки Генеральной прокуратуры. На стойках регистрации и сайтах авиакомпаний пассажиров стали предупреждать, что они могут выбрать, с кем из сопровождающих полетит ребенок.

Российским авиакомпаниям могут запретить рассаживать родителей с детьми в самолетах. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на депутата Госдумы Татьяну Буцкую.

Авиация Запреты Самолеты Авиакомпании
05 февраля 2024, 02:38
Владельцы китайских машин столкнулись с проблемами в обслуживании
Freepik
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Российские дилеры столкнулись с проблемами в обслуживании китайских машин, которые ввезли в страну параллельным импортом. На данный момент сложности коснулись марок Geely, Exeed и Li Auto. Об этом написали «Известия» со ссылкой на Союз автосервисов.

По данным издания, официальные сервисные центры не могут провести полную диагностику таких машин, потому что они не имеют необходимого программного обеспечения и локализации.

Кроме того, на автомобили, ввезенные параллельным импортом, не распространяется гарантийное обслуживание. Покупателям китайских машин посоветовали заранее учесть возможные сложности с обслуживанием и ремонтом, и выяснить, какие запчасти и расходники понадобятся в процессе эксплуатации автомобиля и где его можно будет чинить.

Ранее автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что цены на китайские машины в ближайшее время не снизятся. И даже после начала производства отечественных автокомпонентов автомобили в России не подешевеют.

Россия Машины

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