13 сентября 2024, 10:25

Авиакомпанию S7 уличили в дискриминации слабовидящих пассажиров

РИА «Новости»
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Суд признал незаконными некоторые положения правил перевозок авиакомпании S7. Об этом сообщило новосибирское издание «Прецедент».

По его данным, слабовидящие пассажиры авиакомпании, летя с собаками-поводырями, не могли выбрать посадочные места. Для них предназначались только кресла в конце салона. Западно-Сибирская транспортная прокуратура сочла подобное несправедливым и обратилась в суд.

Суд первой инстанции, а потом и апелляционный удовлетворил иск и обязал авиакомпанию изменить внутренние правила воздушных перевозок.

В марте Федеральная антимонопольная служба грозила той же авиакомпании штрафом за необоснованные цены на билеты.

А в августе стало известно, что туристы из Новосибирска в судебной тяжбе против «Аэрофлота», требуя компенсировать обратные билеты с Мальдив, купленные за свой счет в марте 2022 года, дошли до Верховного суда.

Суд Прокуратура РФ Самолеты Авиакомпании
05 сентября 2024, 09:21
Путин заявил о необходимости полностью электрифицировать БАМ
РИА «Новости»
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Байкало-Амурская магистраль (БАМ) должна стать не только двухпутной, но и полностью электрифицированной. Об этом сообщил президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2024.

Модернизация БАМа стала более масштабным проектом, чем его строительство в Советском Союзе, добавил российский лидер.

Пленарное заседание ВЭФ с участием Путина стартовало во Владивостоке 5 сентября. В начале мероприятия президент отметил, что Дальний Восток представляет собой флагман новой глобальной экономической реальности.

Интерес к этому важному российскому региону проявляют представители бизнеса, ученые и органы власти. Дальний Восток открывает возможности для взаимовыгодного сотрудничества, подчеркнул глава государства.

Строительство ВЭФ-2024
01 сентября 2024, 17:58
Движение по Крымскому мосту в сторону Керчи временно перекрыли
РИА «Новости»
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На Крымском мосту днем 1 сентября временно перекрывали движение автотранспорта в сторону Керчи. Об этом сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации рядом с переправой.

«В очереди со стороны Керчи перед пунктом досмотра находится 240 транспортных средств. Время ожидания - около часа», - указали в публикации.

Спустя приблизительно 20 минут трафик восстановили.

По состоянию на 17:00, по данным инфоцентра, со стороны Тамани в очереди перед пунктом досмотра скопилось 800 транспортных средств, а время ожидания выросло до трех часов. Со стороны Керчи досмотра ждали порядка 100 автомобилей.

Причину временного ограничения движения не уточняли.

Глава Крыма Сергей Аксенов отмечал, что на мосту во время пробок дежурят специалисты всех служб, в том числе медики. Путешественникам раздают воду.

Крымский мост 1 сентября Крым
28 августа 2024, 11:43
Следующие в Нижнекамск самолеты перенаправили
РИА «Новости»
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В связи с временными ограничениями следующие в Нижнекамск самолеты перенаправили в аэропорты Самары, Уфы, Ижевска. Об этом ТАСС сообщили в нижнекамской воздушной гавани.

«Рейсы отправили в ближайшие аэропорты Самары, Уфы и Ижевска», - заявили в аэропорту Нижнекамска.

Росавиация ранее в среду сообщила, что в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения наложили на работу аэропорта Нижнекамска. С 09:00 по московскому времени аэропорт временно не оправляет и не принимает авиарейсы.

Также с 07:00 ограничения на работу ввели в аэропорте Казани. Летевшие в столицу Татарстана самолеты перенаправили в Самару.

Ранее тревогу из-за аварии на взлетно-посадочной полосе объявили в аэропорту Астаны. Летевший из Токио в Цюрих самолет из-за больного пассажира экстренно приземлился в столице Казахстана, но при посадке борт выкатился за пределы ВВП.

Самолеты
24 августа 2024, 05:55
В Москве временно закрыли некоторые станции метро на красной ветке
Freepik
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Участок «Саларьево — Новомосковская» Сокольнической линии метро Москвы закроют для движения составов до 28 августа из-за работ по подготовке к открытию новой станции «Потапово». Об этом сообщили на сайте мэра правительства.

Москвичам рекомендовали воспользоваться бесплатными автобусами КМ (компенсационных маршрутов). Транспорт будет ездить с 5:25 до 02:00 с остановками «Филатов Луг», «Саларьево», «Ольховая», «Прокшино» и «Новомосковская». В выходные будут курсировать примерно 30 автобусов с интервалами около двух минут. В будние дни появится свыше 110 автобусов, которые будут приезжать каждые 30 секунд.

Ранее стало известно, что в Московской области завершили работы по ликвидации 120 опасных переходов через железную дорогу. Для повышения безопасности с начала года установили около одного километра ограждений вдоль путей, 300 метров из которых - это железобетонные конструкции.

Участок «Саларьево - Новомосковская» Сокольнической линии метро Москвы закроют для движения составов до 28 августа из-за работ по подготовке к открытию новой станции «Потапово». Об этом сообщили на сайте мэра правительства.

Метро Метро Москвы Москва

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