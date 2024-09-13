Авиакомпанию S7 уличили в дискриминации слабовидящих пассажиров

По его данным, слабовидящие пассажиры авиакомпании, летя с собаками-поводырями, не могли выбрать посадочные места. Для них предназначались только кресла в конце салона. Западно-Сибирская транспортная прокуратура сочла подобное несправедливым и обратилась в суд.

Суд первой инстанции, а потом и апелляционный удовлетворил иск и обязал авиакомпанию изменить внутренние правила воздушных перевозок.

В марте Федеральная антимонопольная служба грозила той же авиакомпании штрафом за необоснованные цены на билеты.

А в августе стало известно, что туристы из Новосибирска в судебной тяжбе против «Аэрофлота», требуя компенсировать обратные билеты с Мальдив, купленные за свой счет в марте 2022 года, дошли до Верховного суда.