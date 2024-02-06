Авиакомпанию «Победа» оштрафовали за продажу несуществующих мест в самолете

Вылет планировали в декабре 2023 года. Двое пассажиров купили билеты, но их не пустили в самолет - не хватило мест. Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку и пришла к выводу, что права потребителей нарушили, пассажирам незаконно отказали в перелете.

«В этой связи генеральному директору авиакомпании внесено представление об устранении нарушений закона, <…> денежные средства им возвращены», - сообщила пресс-служба.

«Победу» привлекли к административной ответственности по части второй статьи 14.4 КоАП России «Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов повторно». Авиакомпании назначили штраф на сумму 30 тысяч рублей.

В октябре прошлого года на рейс в Москву не пустили семью с ребенком-инвалидом. Им тоже не хватило мест.