06 февраля 2024, 08:04

Авиакомпанию «Победа» оштрафовали за продажу несуществующих мест в самолете

РИА «Новости»
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Двух пассажиров не пустили на рейс из Новосибирска в Санкт-Петербург. Несмотря на купленные билеты, им не хватило мест. Авиакомпанию «Победа» оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Вылет планировали в декабре 2023 года. Двое пассажиров купили билеты, но их не пустили в самолет - не хватило мест. Новосибирская транспортная прокуратура провела проверку и пришла к выводу, что права потребителей нарушили, пассажирам незаконно отказали в перелете.

«В этой связи генеральному директору авиакомпании внесено представление об устранении нарушений закона, <…> денежные средства им возвращены», - сообщила пресс-служба.

«Победу» привлекли к административной ответственности по части второй статьи 14.4 КоАП России «Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов повторно». Авиакомпании назначили штраф на сумму 30 тысяч рублей.

В октябре прошлого года на рейс в Москву не пустили семью с ребенком-инвалидом. Им тоже не хватило мест.

Авиация Прокуратура РФ Самолеты
06 февраля 2024, 07:50
Высадившего девочку на объездной дороге в Южно-Сахалинске водителя автобуса наказали
РИА «Новости»
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В Южно-Сахалинске уволили водителя автобуса, который высадил девочку на трассе. Мэр города Сергей Надсадин сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Распорядился уволить водителя пассажирского автобуса, который высадил маленькую девочку прямо посреди дороги и оставил одну на морозе. Поступок, не имеющий никаких оправданий», - заявил он.

Градоначальник сообщил, что возбудили уголовное дело, этот случай взяла на контроль прокуратура. «Транспортная компания», по его информации, организовала служебное расследование. Сергей Надсадин заявил, что такие поступки не допустимы, и предупредил перевозчиков о наказании.

Девятилетняя школьница возвращалась с занятий в район Хомутово. Она осталась в салоне одна, водитель поехал в парк. Он высадил ребенка на заснеженной объездной дороге в паре километров от автобусных остановок. Мать девочки рассказала «360», что ей пришлось прятаться в сугробе от бродячих собак.

Дети Автобусы
05 февраля 2024, 18:55
Почти миллион поездок совершили на украшенных по-новогоднему трамваях в Москве
РИА «Новости»
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В Москве пассажиры более 900 раз воспользовались трамваями, украшенными к Новому году. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«Наши новогодние трамваи дарят вам праздник уже больше месяца», - подчеркнул глава ведомства Максим Ликсутов.

Он добавил, что этой зимой запустили 32 новогодних трамвая. Праздничный общественный транспорт перевозит москвичей и туристов во всех районах мегаполиса, создавая уникальную атмосферу.

В Москве в январе также изменили некоторые автобусные маршруты. Теперь они стали более удобными, а также появились новые остановки.

С начала года на маршрутах московского наземного транспорта пассажиры более 400 тысяч раз воспользовались бесплатными пересадками. Такие цифры привел мэр столицы Сергей Собянин.

Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва
05 февраля 2024, 15:21
Москвичам рассказали о маршрутах наземного транспорта до горнолыжных склонов
РИА «Новости»
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До горнолыжных склонов в Москве можно добраться, воспользовавшись общественным транспортом. Около 25 маршрутов стали ходить до популярных мест зимнего отдыха. О них рассказал глава дептранса столицы Максим Ликсутов.

«Мы продолжаем развивать маршрутную сеть столицы, чтобы горожане могли комфортно добираться до работы, учебы и мест отдыха», - отметил Ликсутов.

Автобусы с номерами 73, 229 и 829 отправятся к горнолыжному комплексу «Лата Трэк» с остановки «Театральный центр», которая удобно расположена рядом со станциями метро «Крылатское» и «Молодежная».

Чтобы попасть к горнолыжному центру «Кант», нужно сесть на автобусы под номерами 119, 142, 317, 529, 926, 965 и С929 на остановке у станции метро «Нагорная».

Для тех, кто хочет отправиться на спортивный комплекс «Ново-Переделкино», подойдут автобусы с номерами 32, 343, 497, 507 и 812, идущие от станции метро «Новопеределкино».

На склоны Воробьевых гор лыжники и сноубордисты смогут приехать, сев на автобус номер 297 до остановки «Смотровая площадка», расположенной около станции метро «Воробьевы горы».

К горнолыжному спуску «Узкое» едут автобусы Т85, 261, 639, 642, 648 и с977 с остановкой у «Спортбазы „Узкое“» поблизости от станций метро «Зюзино» и «Ясенево».

До комплекса «Куркино» идет автобус номер 212. Ближайшая к нему станция - «Планерная», а автобус останавливается на остановке «Ландышевая улица».

С начала года пассажиры совершили более 400 тысяч бесплатных пересадок в московском транспорте. Для использования сервиса нужно привязать карту «Тройка» в личном кабинете приложения «Метро Москвы» или «Московский транспорт».

Отдых Автобусы Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва
05 февраля 2024, 13:34
Почти сто аварий произошло на дорогах в Москве за неделю
РИА «Новости»
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За неделю с 29 января по 4 февраля ГИБДД зафиксировала на дорогах в Москве 98 аварий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В авариях пострадали 107 человек, в том числе шестеро детей. Четыре участника ДТП погибли.

Самой частой аварией стал наезд на пешеходов, произошедший 40 раз. При этом чаще всего, в 30% случаев, людей сбивали вблизи пешеходных переходов. На втором месте оказалось столкновение автомобилей, ГИБДД зафиксировала 36 таких случаев.

В пятницу случилось больше всего дорожных происшествий, их число достигло 20. В воскресенье же произошло всего шесть ДТП.

Также за минувшую неделю инспекторы выявили 411 случаев управления авто в состоянии алкогольного опьянения.

На прошлой недели грузовик насмерть сбил пенсионерку во дворах на северо-западе Москвы. Водителя удалось быстро задержать.

ДТП ГИБДД Москва

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