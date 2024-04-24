24 апреля 2024, 08:05

Авиакомпаниям в России предписали высаживать пассажиров при духоте в самолетах

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Авиакомпаниям запретили оставлять пассажиров в салоне самолета с температурой выше +25 градусов. Росавиация и Госавианадзор потребовали соблюдать санитарные нормы, сообщили «Известия».

Глава Госавианадзора Владимир Ковальский поручил авиакомпаниям руководствоваться санитарно-эпидемиологическими требованиями на транспорте и пускать пассажиров в салон при температуре +20…+25 градусов. В обратном случае он предписал высаживать людей в терминал аэропорта. Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров запретил летать в жаркие страны с неисправной вспомогательной-силовой установкой, в том числе с отложенными дефектами, которые могут сказаться на работе системы кондиционирования.

«В салоне самолета с ростом температуры растет и концентрация углекислого газа. Это весьма опасная среда для людей в целом, и особенно для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями», - объяснил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Он предложил Минтрансу закрепить нормы температуры воздуха на борту самолета в федеральных авиаправилах. Депутат объяснил, что требования СанПиНа не соблюдали из-за того, что их не продублировали в законодательстве.

Поводом для нововведений стал скандал с рейсом «Аэрофлота» из Бангкока. Вылет 26 марта задержали, но пассажиров в течение двух часов не выпускали из душного салона. Троим из них потребовалась медпомощь, один впал в кому и умер. Возбудили уголовное дело.

Авиация Туризм Самолеты
22 апреля 2024, 20:41
Россия пригласила все заинтересованные страны к созданию коридора «Север — Юг»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В создании транспортного коридора «Север — Юг» могут принять участие все заинтересованные страны. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с ветеранами БАМа, приуроченной к 50-летию со дня начала строительства магистрали.

«Транспортный коридор „Север - Юг“ должен стать примером самой широкой международной кооперации, речь о формировании новых логистических маршрутов в целях ускоренного экономического, социального развития стран Евразии и глобального Юга», - сказал он.

Глава государства выразил надежду, что в этом проекте будут востребованы «лучшие традиции дружбы строителей БАМа, людей разных национальностей, объединенных общей целью».

В ходе встречи Путин рассказал о планах ускоренно модернизировать Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали. Для этого специалисты используют базу передовых технологий.

Строительство Россия Владимир Путин
22 апреля 2024, 20:34
БАМ начнут ускоренно модернизировать
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россия намерена реализовать планы по ускоренной модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летия начала строительства БАМа.

По словам президента, план ускоренной модернизации БАМа и Транссиба, а также развития всего Восточного Полигона железных дорог, будет реализован на базе передовых технологий намерены реализовать.

«Это имеет огромное значение и для укрепления связанности России, для укрепления политического и экономического суверенитета», - добавил он.

Глава государства также напомнил, что Россия смогла осуществить серьезный разворот на восток благодаря строительству Байкало-Амурской магистрали.

Строительство Россия Владимир Путин
22 апреля 2024, 20:09
Путин отметил важность БАМа для России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россия осуществила нынешний разворот на восток благодаря строительству Байкало-Амурской магистрали. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с ветеранами и работниками железнодорожной отрасли по случаю 50-летия начала строительства БАМа.

«БАМ во многом определяет логистику на весь 21 век. Наша страна получила колоссальные возможности для освоения Сибири, Дальнего Востока. <…> Прямо можно сказать, что разворот на восток стал возможен именно благодаря Байкало-Амурской магистрали», - сказал он.

Глава государства назвал БАМ воплощением колоссального труда и мужества молодых людей со всего СССР. Также Путин пригласил «все страны к развитию транспортного коридора Север - Юг, который соединит Севморпуть с Персидским заливом».

Строительство Россия Владимир Путин
21 апреля 2024, 09:15
Крымский мост временно закрыли для автомобилей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Крымский мост временно закрыли для транспорта. Водителей призвали сохранять спокойствие, написали в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к объекту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - говорится в сообщении.

Водителей, которые находятся на мосту и в зоне досмотра, попросили не паниковать и соблюдать рекомендации представителей транспортной безопасности.

О причинах ограничений пока ничего не известно.

На днях военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что ВСУ могут атаковать Крымский мост с помощью новейшего оружия - мини-подлодок. По его словам, радиус поражающего действия таких субмарин составляет до 300 километров.

Крымский мост Машины Водители

Новости по теме