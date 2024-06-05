05 июня 2024, 04:50

Авиакомпания «Россия» начала расследование из-за поломок шасси на SSJ-100

РИА «Новости»
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Авиакомпания «Россия» провела проверку, чтобы выяснить причины поломки шасси у нескольких самолетов SSJ-100. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе перевозчика.

«В авиакомпании „Россия“ проходит проверка причин произошедших случаев. Шины были заменены», - заявил представитель перевозчика.

До этого информация о девяти самолетах авиакомпании, прибывших в аэропорт Шереметьево с проколотыми колесами шасси, появилась в Telegram-канале Baza.

Суперджеты прибыли из Санкт-Петербурга, Архангельска и Нижнего Новгорода 2 июня, причем все имели однотипные повреждения в виде «сильного пореза пневматиков второго колеса на левой основной стойке шасси».

Авиакомпания начала внутреннее расследование.

Ранее самолет рейс Самара - Москва экстренно сел в Шереметьево из-за лопнувшей покрышки стойки шасси. Аварийную посадку в тот же день совершил и рейс Санкт-Петербург - Сочи, приземлившийся в Минеральных Водах из-за сработавшего датчика утечки топлива.

Самолет SSJ-100 Самолеты Россия Авиакомпании
04 июня 2024, 14:33
Президент Латвии предупредил о фатальных последствиях закрытия Балтики
Global Look Press
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Закрытие Балтийского моря для судов из России равнозначно объявлению войны, однако страны НАТО должны рассмотреть такую возможность. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил об этом Financial Times.

Он обвинил Россию в причастности к повреждению кабелей в Балтийском море в октябре 2023 года. По мнению Ринкевичса, союзникам следовало рассмотреть разные варианты ответных мер.

«Мы должны иметь возможность обсуждать все виды инструментов. <…> [Это] не говорит о том, что все из них можно использовать», - сказал он.

Ринкевичс заявил, что альянс не станет запускать ракеты из-за настолько незначительного случая. Блокирование судоходства он приравнял к «объявлению войны» и назвал более реалистичным вариант усиления патрулирования акватории.

Идея закрыть Балтику для России прозвучала также после после аварии на газопроводе Balticconnector. Замминистра иностранных дел Александр Грушко предупредил о последствиях блокировки.

Латвия Экспорт Россия Балтийское море
03 июня 2024, 12:41
Рейсы в Казань перенаправили на запасные аэродромы
РИА «Новости»
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В Татарстане днем 3 июня ограничили работу международного аэропорта Казань. Рейсы перенаправили на пять запасных аэродромов, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Международный аэропорт Казань имени Тукая временно закрыт на прием и отправку воздушных судов по указанию органов управления воздушным движением до особого распоряжения», - заявил представитель хаба.

Рейсы перенаправили в Москву, Ульяновск, Чебоксары, Самару и Уфу. Сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний помогут пассажирам, которые приехали на вылет из Казани.

Пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко уточнил в Telegram-канале , что ограничения ввели ради безопасности гражданских рейсов. Аэропорт Казань приостановил прием и отправку рейсов с 11:29.

В последний раз аэропорт закрывали 31 мая. В тот же день на некоторых предприятиях объявляли эвакуацию. Минобороны сообщало о сбитом беспилотнике.

Авиация Казань Татарстан Самолеты
31 мая 2024, 14:28
«Становитесь потенциальным убийцей». Россиян призвали снять с авто зимнюю резину
Freepik
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Российских автомобилистов с 1 июня начнут штрафовать за использование зимней резины летом. Такое нововведение обеспечит безопасность на дорогах, рассказал 360.ru автоэксперт Василий Кисенков.

Он объяснил, что зимние шины обладают особыми характеристиками. Такая резина очень мягкая - это необходимо для лучшего сцепления с дорогой в холодное время года.

«Запрет ввели вполне логично с целью безопасности как водителей, так и пассажиров, и пешеходов. <…> Если вы передвигаетесь на зимней резине, неважно, шипованная или же „липучка“, летом, при температуре свыше пяти градусов тепла, вы становитесь потенциальным убийцей», - подчеркнул специалист.

Сцепление с дорогой теряется, и зимняя резина просто «плывет». На повороте даже при скорости 60 километров в час велик риск вылета с дороги.

«А если на шипованной резине, то это вообще превращается в „корову на льду“, потому что сцепления с дорогой совершенно никакого нет», - предупредил Кисенков.

Новые правила в законодательстве о штрафах за зимнюю резину летом не коснутся владельцев «липучек». Однако россиянам напомнили, что зимние шины изнашиваются быстрее летних.

Штрафы Правила Запреты Дороги Водители
30 мая 2024, 07:43
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Global Look Press
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Второй раз 30 мая закрыли движение по Крымскому мосту. Об этом сообщил Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах.

Предупреждение выпустили в 07:30. Водителей предупредили, что движение перекрыли временно, и посоветовали следовать указаниям сотрудников переправы.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - сообщил информцентр.

Утреннее закрытие стало вторым, первое объявляли примерно через час после полуночи. Проезд открыли в 01:30. Пробок с обеих сторон Крымского моста не регистрировали.

Минобороны сообщило, что ночью в акватории Черного моря на пути к Крыму уничтожили восемь беспилотников самолетного типа и два безэкипажных катера. Над Азовским морем сбили восемь американских ракет ATACMS.

Крымский мост Крым Дороги

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