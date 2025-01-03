Авиакомпания Flydubai отменила полеты из Сочи и Минвод

«Пересаживаем на блоки из других городов. Минводы на Махачкалу меняем чаще всего, пассажирам из Сочи предлагаем разные варианты, вплоть до Москвы», - пояснили в туристической компании Space Travel.

Об отмене рейсов в принадлежащей ОАЭ авиакомпании Flydubai заговорили еще в конце декабря. Лоукостер отменил полеты до 3 января после крушения самолета Embraer 190 под Актау. Теперь ограничения решили продлить.

Также после авиакатастрофы полеты в Россию временно приостановила израильская авиакомпания El Al. В руководстве пассажирского перевозчика отметили, что решение пересмотрят при повторной оценке ситуации и появлении новых сведений.