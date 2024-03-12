Авиакомпании S7 пригрозили штрафом за необоснованные цены на билеты

Авиакомпания в одном подклассе тарифа продавала билеты разной стоимости на один и тот же рейс в одинаковую дату. Ведомство выяснило, что цена не зависела от набора услуг на борту, срока покупки и дополнительных расходов перевозчика.

В процессе разбирательства антимонопольщики узнали, что S7 не утверждала коммерческую политику или другой акт, определявший ценообразование. ФАС выдала предупреждение и потребовала предоставить такой документ.

«Перевозчик не исполнил предупреждение ведомства, а также пытался оспорить его законность в суде. Однако Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ФАС России. Службой принято решение о возбуждении дела в отношении АО „Авиакомпания „Сибирь“», - сообщила пресс-служба.

Перевозчика обвинили в нарушении статьи 10 «Закона о защите конкуренции», а именно злоупотреблении хозяйствующим субъектом доминирующим положением. Авиакомпании грозит штраф.

Авиакомпанию «Победа» наказали за продажу несуществующих мест в самолете. В конце 2023 года двух пассажиров не пустили на рейс.