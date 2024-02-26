Он напомнил, что построить ВСМ Москва - Санкт-Петербург предложили несколько лет назад. Антон Силуанов объяснил, что это перспективный во многих отношениях проект.

«Потому что там экономика, новые технологии, мобильность людей. Таких проектов нужно больше, особенно тех, в которые идут частные инвестиции», - сказал он.

В интервью агентству министр прокомментировал курс рубля. По его словам, он остановился на спрогнозированном правительством уровне. Антон Силуанов рассказал о сотрудничестве России с Китаем - Минфин работал над привлечением займов в юанях.

В начале 2024 года стало известно, что президент России Владимир Путин согласовал схему ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Проект обсудили на совещании в Верхней Пышме.