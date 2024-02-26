26 февраля 2024, 08:27

Аналогичные ВСМ Москва — Петербург проекты предложили запустить в России

РИА «Новости»
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Экономике России необходимо больше проектов, подобных строительству высокоскоростной магистрали из Москвы в Санкт-Петербург. Они позволят привлечь частные инвестиции и развить технологии, заявил РИА «Новости» министр финансов Антон Силуанов.

Он напомнил, что построить ВСМ Москва - Санкт-Петербург предложили несколько лет назад. Антон Силуанов объяснил, что это перспективный во многих отношениях проект.

«Потому что там экономика, новые технологии, мобильность людей. Таких проектов нужно больше, особенно тех, в которые идут частные инвестиции», - сказал он.

В интервью агентству министр прокомментировал курс рубля. По его словам, он остановился на спрогнозированном правительством уровне. Антон Силуанов рассказал о сотрудничестве России с Китаем - Минфин работал над привлечением займов в юанях.

В начале 2024 года стало известно, что президент России Владимир Путин согласовал схему ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Проект обсудили на совещании в Верхней Пышме.

Инвестиции Санкт-Петербург Дороги Антон Силуанов Экономика Москва
23 февраля 2024, 04:53
Водителей предупредили о новых полисах ОСАГО со 2 марта
РИА «Новости»
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Краткосрочный полис ОСАГО сроком от одного дня до трех месяцев можно будет оформлять со 2 марта. Об этом заявил управляющий партнер компании «Шаги» Андрей Шарков в беседе с агентством «Прайм».

Такой документ необходим тем, кто не собирается долго пользоваться автомобилем.

«Например, при покупке с целью перепродажи, при использовании коллекционных экземпляров для выставок и фестивалей, при аренде на непродолжительный период, поездок летом на дачу», - заявил он.

По его словам, после введения новых правил срок действия у краткосрочных полисов сделали отложенным, как у электронных - не ранее, чем через трое суток после оформления. Это нужно для борьбы с мошенниками, которые оформляют полис ОСАГО сразу после автомобильной аварии.

Ранее в аналитическом центре «Банки.ру» рассказали, как можно сэкономить на полисе ОСАГО. Для этого следует выбрать «правильный» месяц для заключения договора.

Правила Водители ОСАГО
22 февраля 2024, 20:38
Минтранс объяснил новые правила для перевозчиков
Freepik
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Транспортные перевозчики России не будут обязаны собирать дополнительную информацию о пассажирах, кроме той, что указана в билетах. Об этом РБК рассказал заместитель министра транспорта Дмитрий Баканов.

«Перечень информации <…> меньше, чем требуемый многими другими странами. При этом новый приказ не обязывает перевозчиков собирать дополнительную информацию о пассажирах, помимо той, которая указывается пассажиром при покупке билета», - сообщил Баканов.

Новый приказ позволяет перевозчикам передавать информацию в автоматизированные централизованные базы персональных данных пассажиров. АЦБПДП гарантирует безопасность хранимой информации, отметил Баканов.

Юрист по туризму Альянса туристических агентств Эдуард Шалоносов объяснил, почему Минтранс не станет обязывать перевозчиков передавать IP-адреса пассажиров. По его словам, это могло бы нарушить права россиян и спровоцировать учащение случаев мошенничества.

Законы Минтранс РФ Правила Россия
22 февраля 2024, 17:26
Транспортный хаб «Говорово» на западе Москвы построили на 90%
РИА «Новости»
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Новый транспортный хаб «Говорово» в районе Солнцево на западе Москвы построили на 90%. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

Проект включает в себя строительство и модернизацию дорог общей длиной 1,65 километра, в частности, обновление Татьяниного Парка и улицы 50 лет Октября.

В рамках проекта построят две зарядные станции для электробусов, площадку для их ожидания и разворота, а также плоскостные парковки для личного транспорта.

Кроме того, предусмотрена модернизация электросетевого оборудования и системы дождевой канализации, а также установка пяти новых светофоров.

В настоящий момент начались работы по оформлению фасада здания конечной станции и прокладке коммуникационных сетей.

Также московский городской вокзал Митьково МЦД-3 откроют в столице 2024 году. Он граничит с районами Сокольники и Красносельский.

Строительство Дороги Андрей Бочкарев Москва
22 февраля 2024, 16:55
Сто островков безопасности появится в Москве
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В 2024 году на улицах Москвы появятся дополнительные 100 островков безопасности. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Обустройство более 100 островков безопасности в этом году - часть стратегии по снижению аварийности в городе», - отметил он.

Так, новые зоны обозначат на Монтажной, Краснолиманской, Беловежской улицах. Они появятся в районах с высокой проходимостью людей, рядом с образовательными учреждениями, парками, торговыми комплексами и другими местами массового пребывания граждан.

Как правило, такие островки размещаются на разделительной полосе вблизи пешеходных переходов и выделяются специальной дорожной разметкой в форме треугольника. В некоторых случаях их также обозначают бордюром.

За нарушения для водителей предусмотрели штраф в размере 500 рублей, а за парковку на островке - до 1000 рублей.

Ранее московских водителей предупредили о пробках перед праздничными выходными. Трафик начнет расти уже 22 февраля с 16:00 из-за сокращенного рабочего дня.

ПДД Дороги Москва

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