Ан-2 аварийно сел в Кызыле из-за технической неисправности

Экстренная посадка произошла 11 января. Следователи назвали возможной причиной вынужденного приземления техническую неисправность.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - указали в пресс-службе.

В декабре аварийную посадку самолет совершил в Хабаровском крае. Ан-12 летел из Певека в Чукотке на аэродром Хурба в Комсомольск-на-Амуре. Пилот принял решение об экстренной посадке из-за отказа системы руля управления. На борту воздушного судна находились восемь человек, никто из них не пострадал.

Еще одна экстренная посадка самолета произошла 10 января - авиалайнер «Уральских авиалиний» не смог долететь до Горно-Алтайска и приземлился в Барнауле. Воздушное судно с выпущенными закрылками село в аэропорту.