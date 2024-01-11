11 января 2024, 17:08

Ан-2 аварийно сел в Кызыле из-за технической неисправности

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Самолет Ан-2, летевший в Кунгуртук, вынужденно приземлился в аэропорту Кызыла, из которого совершался рейс. Об этом сообщила пресс-служба восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

Экстренная посадка произошла 11 января. Следователи назвали возможной причиной вынужденного приземления техническую неисправность.

«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - указали в пресс-службе.

В декабре аварийную посадку самолет совершил в Хабаровском крае. Ан-12 летел из Певека в Чукотке на аэродром Хурба в Комсомольск-на-Амуре. Пилот принял решение об экстренной посадке из-за отказа системы руля управления. На борту воздушного судна находились восемь человек, никто из них не пострадал.

Еще одна экстренная посадка самолета произошла 10 января - авиалайнер «Уральских авиалиний» не смог долететь до Горно-Алтайска и приземлился в Барнауле. Воздушное судно с выпущенными закрылками село в аэропорту.

Авиация Самолеты Россия
11 января 2024, 13:07
АвтоВАЗ представит новый автомобильный бренд
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АвтоВАЗ запустит новый автомобильный бренд. Его представят публике до 2026 года. Об этом заявил президент компании Максим Соколов, сообщило издание «Известия».

Во время презентации он рассказал о планах компании. По его словам, под новым брендом представят иностранные модели в сегментах C и D. Информацию о том, с какими именно компаниями АвтоВАЗ будет сотрудничать, Соколов не озвучил.

Российский производитель также объявил о запуске продаж универсала Lada Vesta SW Sportline. Машину оснастили 1,6-литровым двигателем, форсированным до 118 лошадиных сил. Автомобиль обойдется покупателям как минимум в 2,38 миллиона рублей.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал появление трех новых моделей Lada. АвтоВАЗ в 2024 году начнет выпускать Lada Aura. В 2025 году компания будет производить Lada Iskra, а в 2026 - кроссовер на платформе Vesta. Мантуров отметил, что инвестиционная программа АвтоВАЗ составит около 40 миллиардов рублей.

Машины Lada АвтоВАЗ
11 января 2024, 12:51
Электродепо «Аминьевское» стало одним из самых крупных в Москве
РИА «Новости»
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Новое электродепо «Аминьевское» на западе Москвы стало одним из крупнейших в столице. Его открыли на территории бывшей промзоны площадью 16 гектар. Об этом сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в комплекс вошло более 60 зданий различного предназначения, включая ремонтно-отстойный блок на 29 позиций, помещения для работы технического персонала, гараж для моторизированных единиц, а также лаборатории и испытательный центр. Эти сооружения возвели между улицами Верейской и Генерала Дорохова.

«Реализация этого проекта стала сложной задачей: необходимо было расположить инфраструктуру депо с учетом сложившейся городской среды и ландшафтных особенностей местности, а также предусмотреть соединение с Большой кольцевой линией метро», - рассказал Бочкарев.

Новое электродепо стало стимулом для создания двух тысяч новых рабочих мест с гарантированным доходом и соцпакетами.

Открытие депо состоялось в первый рабочий день нового года в присутствии мэра Москвы Сергея Собянина. «Аминьевское» стало третьим депо, обслуживающим БКЛ.

Метро Дептранс Москвы Андрей Бочкарев Москва
11 января 2024, 12:05
Претензии Пескова к снегоболотоходу «Хищник» пообещали учесть
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Снегоболотоход «Хищник» оборудовали импортным двигателем из-за неимения отечественных аналогов. В остальном критику в адрес машины учтут и доработают ее конструкцию, заявил РИА «Новости» глава компании «Мег Вест» Максим Мезенин.

«Критику принимаем всегда, постоянно работаем над качеством. <…> Конечно, если возникают замечания - стараемся оперативно устранять», - сказал он.

Максим Мезенин не согласился с тем, что у производителя «Хищника» мало конкурентов. По его словам, в России выпуском вездеходов занялись около 160 фирм. Бизнесмен заявил, что его компания усовершенствовала технику и применила технологии, которых нет у других участников рынка.

Он подтвердил, что двигатель снегоболотохода - импортный. Максим Мезенин заявил, что ни в России, ни в Белоруссии не нашли подходящих для таких машин моторов. Коробка передач, по его словам, отечественная, но ее, в отличие от некоторых других узлов и агрегатов, собственные сотрудники доработать не могли. Кузов и раму для «Хищника» компания выпустила самостоятельно.

Президент России Владимир Путин воспользовался снегоболотоходом «Хищник» во время поездки в Анадырь. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков раскритиковал машину. Он заявил, что водителю пришлось вручную исправлять некоторые неполадки.

Дмитрий Песков Бизнес Машины
11 января 2024, 11:28
Тест оплаты проезда через СБП стартовал на всех турникетах метро в Москве
РИА «Новости»
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В Москве начался открытый тест оплаты проезда через Систему быстрых платежей (СБП) на всех турникетах метро и МЦК. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного дептранса.

«Теперь Система быстрых платежей в открытом тестовом режиме доступна на всех турникетах метро и МЦК. Пассажиры вновь могут вернуться к привычному и удобному способу оплаты проезда любым смартфоном», - отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

По его словам, Москва стала одним из лидеров по числу способов оплаты проезда. Ликсутов отметил, что СБП - российская технология, принадлежащая Банку России.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо сгенерировать QR-код в приложении «Метро Москвы» и отсканировать его на турникете.

В 2023 году столичный метрополитен получил свыше 10 национальных и международных наград. Так, Большая кольцевая линия попала в «Книгу рекордов России» за самые протяженные двухпутные тоннели.

Метро Метро Москвы Дептранс Москвы МЦК Максим Ликсутов Москва

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