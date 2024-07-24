Американцы закупили в Китае рекордное количество авто

По сравнению с январем 2024 года экспорт автомобилей из КНР в Штаты увеличился в три раза, а относительно мая - на 17%. В первый месяц лета объем поставок в денежном выражении составил 401,7 миллиона долларов.

Однако в целом продажи китайских авто за рубеж сократились. В июне произвели поставки на сумму 6,705 миллиарда долларов - на 18% меньше, чем в мае. Это минимальное значение с февраля текущего года.

В России исключили снижение цен на китайские автомобили. Независимый автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что стоимость машин связана с политической ситуацией.