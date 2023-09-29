Алюминий и гранит Сюскюансаари. Как создавали облик новым станциям метро Москвы
Новые станции салатовой ветки московского метро отражают облик столицы за счет сочетания природных и синтетических материалов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.
Станция «Яхромская» выполнена в традиционных для столицы цветах - белом и красном.
«На стенах, колоннах и потолке смонтированы красные и белые алюминиевые сотовые панели, а пол выложен светлым сибирским гранитом и красным гранитом Сюскюансаари из Карелии», - поделился Бочкарев.
Он добавил, что карельский гранит добыли для станции на старинном месторождении на острове близ Валаама.
Для станции «Физтех», полностью тематически посвященной находящемуся неподалеку МФТИ, гранит решили совместить со сталью и превратить станцию в храм науки.
«Платформа стации „Физтех“ облицована светлым сибирским гранитом с контрастными черными гранитными полосами, которые визуально выделяют установленные на платформе скамьи», - рассказал генеральный директор компании-проектировщика АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.
В создании внешнего облика станции «Лианозово» использовали светло-серый гранит, гранатовый амфиболит и алюминий цвета меди.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что территории вокруг новых станций метро благоустроят. Там собираются разбить зоны отдыха, детские площадки, а также места для прогулок с домашними животными.