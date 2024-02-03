Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс на обновленном Ту-214

«Традиционно, борт встретили водяной аркой, загрузка первого рейса составила более 90%. Первые пассажиры делились приятными впечатлениями от самолета, эмоциями от просторного салона и комфортного полета», - сказано в сообщении.

Самолет авиакомпании Red Wings вылетел из аэропорта Жуковский в Московской области. Со следующей недели он будет выполнять международную программу полетов из аэропорта Домодедово в Ереван, Батуми, а потом и в Тель-Авив.

По данным авиагавани, маршрутная сеть Red Wings из аэропорта Сочи насчитывает 13 направлений в этом году. В частности, четыре внутрироссийских и девять международных.

Ранее японское агентство Kyodo сообщило, что два пассажирских самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе терминала внутренних рейсов в аэропорту Осака (Итами) префектуре Хиого. Они принадлежали авиакомпании All Nippon Airways.