03 февраля 2024, 04:33

Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс на обновленном Ту-214

РИА «Новости»
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Сочинский аэропорт принял первый пассажирский рейс, выполненный на обновленном российском самолете Ту-214 после перезапуска их полетов. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба авиагавани.

«Традиционно, борт встретили водяной аркой, загрузка первого рейса составила более 90%. Первые пассажиры делились приятными впечатлениями от самолета, эмоциями от просторного салона и комфортного полета», - сказано в сообщении.

Самолет авиакомпании Red Wings вылетел из аэропорта Жуковский в Московской области. Со следующей недели он будет выполнять международную программу полетов из аэропорта Домодедово в Ереван, Батуми, а потом и в Тель-Авив.

По данным авиагавани, маршрутная сеть Red Wings из аэропорта Сочи насчитывает 13 направлений в этом году. В частности, четыре внутрироссийских и девять международных.

Ранее японское агентство Kyodo сообщило, что два пассажирских самолета столкнулись на взлетно-посадочной полосе терминала внутренних рейсов в аэропорту Осака (Итами) префектуре Хиого. Они принадлежали авиакомпании All Nippon Airways.

Сочи Самолеты
02 февраля 2024, 18:01
Около 200 зарядных станций для электробусов установят в Москве в 2024 году
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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В 2024 году в Москве вдоль маршрутов городского транспорта и на конечных пунктах планируют установить порядка 200 ультрабыстрых зарядных станций (УБЗС). Об этом сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

По его словам, Москва стала лидером в Европе по развитию городского электротранспорта. Так, с 2018 года примерно на 120 маршрутов вышли более 1,4 тысячи электробусов, заменив старые автобусы.

«В столице уже установлено свыше 340 зарядных станций. Мы продолжаем подключать новые УБЗС и увеличивать их число», - добавил Ликсутов.

Современные УБЗС подходят для разных моделей электробусов и работают при температуре от -40 до 40 градусов. Для зарядки аккумуляторных батарей водитель подъезжает к станции и подключает пантограф к куполу.

Ранее москвичам предложили выбрать лучшие фотоснимки новогодних электробусов. Проголосовать можно на портале «Активный гражданин».

Автобусы Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва
02 февраля 2024, 10:59
Официальную карту трамвайной сети представили в Москве
РИА «Новости»
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В Москве создали официальную схему трамвайной сети. Ее уже начали размещать на станциях метро, которые расположены недалеко от трамвайных линий, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«В столице развитая сеть трамваев - они ежедневно курсируют по 35 маршрутам. Теперь все остановки каждого из них есть на схеме», - рассказал он.

Чтобы сделать схему максимально удобной для горожан и гостей города, на карту нанесли маршруты метро, МЦК и МЦД. Также на ней указали железнодорожные вокзалы и станции водного транспорта. Трамвайные линии обозначили разными цветами. Для удобства на карте указали интервалы движения трамваев.

Кроме того, на схеме обозначили парки, реки и культурные объекты. Дополнительно выделили трамвайные маршруты, пролегающие через живописные районы Москвы.

В минувшем году в столице электробусы вышли на 39 новых маршрутов. Их протяженность составила 450 километров.

Сергей Собянин Дептранс Москвы Москва
01 февраля 2024, 06:13
Движение по Крымскому мосту восстановили после временного закрытия
РИА «Новости»
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На мосту через Керченский пролив 1 февраля временно ограничили проезд. К утру движение возобновили, сообщил Tellegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

В полночь автомобили проезжали свободно, без затруднений с обеих сторон. Спустя 4,5 часа объявили о временном ограничении движения. Водителей и пассажиров авто, которые находились в тот момент в зоне досмотра или на мосту, просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. К пяти часам утра проезд открыли.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», - сообщила администрация.

Воздушную тревогу объявили днем 31 января в Севастополе. Движение по Крымскому мосту временно ограничили. Силы ПВО сбили воздушную цель , обломки упали в безлюдном месте около Любимовки. Никто не пострадал.

Крымский мост Крым Дороги Машины
31 января 2024, 21:26
Компания S7 связала авиаинциденты с помпажем двигателей Boeing 737
РИА «Новости»
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Российская авиакомпания S7 решила изменить антиобледенительную обработку двигателей пассажирских самолетов Boeing 737. Теперь эту процедуру будут выполнять только при отключенных двигателях, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«S7 Airlines изменила технологию противообледенительной обработки на самолетах Boeing 737-800», - указали в сообщении.

Руководство авиакомпании связало инциденты с помпажем двигателя (краткое нарушение газодинамической устойчивости) на своих рейсах с попаданием частиц жидкости против обледенения. Они приводили к загрязнению лопаток двигательного компрессора при попадании на устройство.

По словам специалистов, это особенно стало ощутимо при работе Boeing 737-800, двигатели которых расположены ниже, чем у других лайнеров. Таким образом, антиобледенительная обработка воздушных судов будет проводится при условии выключенных двигателей, отметили в S7.

Ранее стало известно, что часть лайнеров авиакомпании S7 отправили в простой по техническим причинам. Из-за этого сократили рейсы в Москву и штат сотрудников.

Самолеты Boeing Авиакомпании Москва

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