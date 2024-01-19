Аэропорт Перми закрыли из-за сильного снегопада

«Сегодня, 19 ноября, с 18:00 по местному времени, в связи со сложными погодными условиями аэродром Большое Савино закрыт на прием и отправление воздушных судов», - указали представители аэропорта.

Пресс-служба пояснила, что из-за сильного снегопада снизился коэффициент сцепления со взлетно-посадочной полосой. В районе аэропорта дует сильный боковой ветер. Из-за сложных метеоусловий все службы, отвечающие за содержание ВПП, перевели в усиленный режим.

На вылет задерживается рейс 7R 844 Пермь - Нарьян-Мар, который должен был отправиться в 18:00 по местному времени. Из-за ветра в Перми не смог приземлиться рейс S7 5039 из Новосибирска, экипаж направил воздушное судно в аэропорт Кольцово в Екатеринбурге.

Вся актуальная информация по рейсам появляется на онлайн-табло пермской воздушной гавани. Пресс-служба пообещала сообщить об открытии полосы и возобновлении штатной работы аэропорта.

Синоптики заранее предупредили жителей Пермского края о сильных снегопадах и метелях. В Перми ожидается от 18 до 32 миллиметров снега.