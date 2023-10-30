Аэропорт Махачкалы возобновит работу 31 октября

«Период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов будет продолжаться предварительно до 02.59 (по московскому времени) 31 октября 2023 года», - сообщили в агентстве.

Такое решение приняли в связи с тем, что ситуация в аэропорту Махачкалы стабилизировалась. Росавиация предупредила, что аэропорт откроют только после проверки аэродрома и прилегающей территории.

Временное ограничение полетов в Махачкалу решили сократить с шести дней до одного. Росавиация объявила в своем Telegram-канале , что его могут открыть ночью 31 октября.