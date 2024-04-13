Аэропорт Иваново отменил все рейсы
Аэропорт в Иванове временно приостановил деятельность из-за необходимости обновить сертификат на аэродром. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
«Уважаемые партнеры и пассажиры аэропорта Иваново! Сообщаем вам, что с 13 апреля мы приостанавливаем работу в связи с необходимостью обновить сертификат», - заявили в пресс-службе.
В аэропорту подчеркнули, что прилагают все необходимые усилия для завершения процесса сертификации.
«Его обновление нужно для обеспечения качества предоставляемых услуг и безопасности пассажиров. Купившим билеты гражданам необходимо обратиться к перевозчикам для возврата средств. Приносим извинения за доставленные неудобства», - добавили в воздушной гавани.
Ранее министерство транспорта поручило усилить защиту российских аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов. При этом на совместные с Минобороны аэродромы это требование не распространяется.