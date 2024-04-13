Аэропорт Иваново отменил все рейсы

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«Уважаемые партнеры и пассажиры аэропорта Иваново! Сообщаем вам, что с 13 апреля мы приостанавливаем работу в связи с необходимостью обновить сертификат», - заявили в пресс-службе.

В аэропорту подчеркнули, что прилагают все необходимые усилия для завершения процесса сертификации.

«Его обновление нужно для обеспечения качества предоставляемых услуг и безопасности пассажиров. Купившим билеты гражданам необходимо обратиться к перевозчикам для возврата средств. Приносим извинения за доставленные неудобства», - добавили в воздушной гавани.

Ранее министерство транспорта поручило усилить защиту российских аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов. При этом на совместные с Минобороны аэродромы это требование не распространяется.