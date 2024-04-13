13 апреля 2024, 18:56

Аэропорт Иваново отменил все рейсы

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Аэропорт в Иванове временно приостановил деятельность из-за необходимости обновить сертификат на аэродром. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«Уважаемые партнеры и пассажиры аэропорта Иваново! Сообщаем вам, что с 13 апреля мы приостанавливаем работу в связи с необходимостью обновить сертификат», - заявили в пресс-службе.

В аэропорту подчеркнули, что прилагают все необходимые усилия для завершения процесса сертификации.

«Его обновление нужно для обеспечения качества предоставляемых услуг и безопасности пассажиров. Купившим билеты гражданам необходимо обратиться к перевозчикам для возврата средств. Приносим извинения за доставленные неудобства», - добавили в воздушной гавани.

Ранее министерство транспорта поручило усилить защиту российских аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов. При этом на совместные с Минобороны аэродромы это требование не распространяется.

Самолеты Россия
13 апреля 2024, 00:49
Самолет Turkish Airlines совершил экстренную посадку из-за сообщения о бомбе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Самолет компании Turkish Airlines, следудующий по рейсу Варшава — Стамбул, совершил экстренную посадку в Румынии из-за сообщения о бомбе на борту. Об этом написал портал HavaSosyalMedya.

По данным издания, сейчас борт досматривают в аэропорту Бухареста. Пассажиров временно доставили в здание аэровокзала.

В День смеха, 1 апреля, самолет авиакомпании «ИрАэро», следующий из Иркутска во Владивосток, задержали почти на четыре часа из-за шутки одного из пассажиров о бомбе. Согласно правилам авиационной безопасности, людей высадили из лайнера, после чего борт досмотрели спецслужбы. «Шутника» сняли рейса и передали сотрудникам полиции.

В конце марта аналогичная ситуация произошла с рейсом Мурманск - Москва авиакомпании Smartavia. Из-за шутки про бомбу вылет задержали на два с половиной часа.

Самолет компании Turkish Airlines, следудующий по рейсу Варшава - Стамбул, совершил экстренную посадку в Румынии из-за сообщения о бомбе на борту. Об этом написал портал HavaSosyalMedya.

Авиация Турция Самолеты Румыния
13 апреля 2024, 00:10
Названы главные недостатки китайских машин
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Импортируемые в Россию китайские автомобили заняли большую долю рынка. Но при этом водители часто сталкиваются с поломками. Издание Motor.ru со ссылкой на экспертов автомобильного рынка и исследования рынка запчастей для ремонта определило самые проблемные места китайских машин в зависимости от моделей.

Машины марки Dongfeng не выдерживают холодную российскую погоду. Чаще всего во время зимы у них выходит электроника, контролирующая кислородные датчики и систему автоматической блокировки колес.

Владельцы Chery Tiggo регулярно сталкиваются с течью радиатора охлаждения двигателя и с быстрым износом ремня газораспределительного двигателя.

Еще одним слабым местом китайских автомобилей стала коробка передач. У моделей JAC и Kaiyi выходят из строя вариаторы, а у Changan перегревается роботизированная трансмиссия.

На слабые подвески пожаловались владельцы легковушек Geely. Проблемы начинаются на пробеге в 20 тысяч километров. У моделей Haval F7 и F7X часто выходят из строя турбокомпрессоры.

Но самой главной проблемой остается кузовной ремонт. Оригинальные запчасти стоят очень дорого, а аналоги очень низкого качества.

Несмотря на все недостатки, доля китайских автомобилей в 2023 году заняли более 50% российского рынка. Об этом говорится в данных исследования OKS Labs (by Okkam) и РОМИР. Чаще всего россияне покупают модели эконом-класса, электрокары и гибриды.

Исследования Россия Машины Китай
10 апреля 2024, 12:23
Федеральную трассу «Иртыш» перекроют в случае усиления паводка
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Курганской области из-за подтоплений перекрыли три региональные трассы. Если вода поднимется, движение по федеральной трассе «Иртыш» ограничат. Губернатор Вадим Шумков заявил об этом в эфире телеканала «Россия 24», сообщило РИА «Новости».

По его словам, дороги закрыли во избежание «опасных ситуаций». Проезд ограничили по трем региональным трассам. Вадим Шумков предупредил, что, если ситуация усугубится, закроют движение по федеральной автодороге в столице региона.

«Город Курган имеет объездную, которая является частью федеральной трассы „Иртыш“. Мы дали коллегам указания быть готовым к блокировке данной трассы», - сказала она.

В Курганской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Из-за повышения уровня воды в реке Тобол выше опасной отметки начали наращивать дамбы. В Звериноголовском муниципальном округе устроили принудительную эвакуацию.

Наводнения Курган Паводки Курганская область Дороги
09 апреля 2024, 21:04
Движение поездов по направлению Москва — Минск возобновили
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Движение поездов по направлению Москва — Минск восстановлено. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«Открыто движение поездов по направлению Москва - Минск. Еще на двух путях восстановительные работы практически завершены», - написал глава региона.

По словам Анохина, в ближайшее время железнодорожное движение на участке будет полностью возобновлено.

Ранее стало известно, что рабочие восстановили два из четырех железнодорожных путей , поврежденных при обрушении моста в Вязьме. Губернатор сообщил, что разбор завалов на железнодорожном полотне завершен на 95%, рабочие убрали более 1800 тонн бетонных конструкций. В работе задействованы более 500 человек и 100 единиц спецтехники.

Обрушение автомобильного моста над железной дорогой в Вязьме произошло в понедельник, 8 апреля. В момент ЧП на путепроводе находились машины. В результате аварии один человек погиб , шестеро пострадали. Следователи возбудили уголовное дело.

Движение поездов по направлению Москва - Минск восстановлено. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем Telegram-канале.

РЖД Обрушения Дороги Машины Поезда

Новости по теме