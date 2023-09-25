Аэропорт Домодедово снял ограничения

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Прием и отправку самолетов приостановили 24 сентября в 22:26. Пресс-служба Домодедово заявляла, что это произошло по независящим от аэропорта причинам. Затем работу воздушной гавани возобновили. За это время задержали 10 прилетавших самолетов, в аэропорты Внуково и Шереметьево перенаправили семь рейсов.

В Жуковском, Остафьево, Домодедово и Внуково вводили план «Ковер» , сообщил Telegram-канал Mash. Воздушное пространство над этими аэропортами закрывали. Ради безопасности задержали 13 рейсов.

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