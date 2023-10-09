Аэропорт Бен-Гурион перешел на полурегулярный режим работы

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«Конечно, есть ограничения на работу аэропорта, но, как нам неофициально сказали, работают в полурегулярном режиме, в том смысле, что нет никакой отмены полной рейсов», - объяснил дипломат.

Физическая и техническая возможность для отъезда, по словам Анатолия Викторова, у россиян осталась. Однако сделать это непросто, так как в аэропорту ввели некоторые ограничения. Посол не исключил, что если обстановка накалится еще сильнее, российская сторона примет «радикальные меры» и вывезет людей.

Представители палестинского движения «Аль-Кассам» заявили, что ХАМАС выпустило ракеты по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. В центральных районах Израиля сработала воздушная тревога.

Среди пассажиров заметили певицу Аллу Пугачеву и ее мужа Максима Галкина*. Последний заявил в соцсетях, что для Израиля настало тяжелое время.

* Максим Галкин - физическое лицо, выполняющее функции иноагента.