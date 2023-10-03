«Аэрофлот» запустит рейсы Москва — Шымкент с 3 ноября
«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы в Шымкент с 3 ноября и открыл продажу билетов. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.
В пресс-службе добавили, что полеты будут проходить один раз в неделю на самолетах Airbus A320. Шымкент станет шестым пунктом в Казахстане, в который будут летать из Москвы самолеты «Аэрофлота». Компания также выполняет рейсы из аэропорта Шереметьево в Астану, Актау, Атырау, Алматы и Караганду.
Ранее стало известно о том, что «Аэрофлот» возобновит прямые рейсы в Гонконг из Москвы с 23 декабря.