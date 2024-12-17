17 декабря 2024, 02:56

«Аэрофлот» запустил продажи субсидируемых билетов

РИА «Новости»
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«Аэрофлот» начал продажу субсидированных билетов на 2025 год. Географию таких перелетов расширили до 23 направлений, сообщили на сайте авиаперевозчика.

В программу включены в том числе и дальневосточные рейсы. По льготным билетам пассажиры смогут улететь в Москву из Благовещенска, Магадана, Хабаровска и ряда других городов. Льготы будут действовать и при покупке билетов в обратном направлении.

Кроме того, в списке субсидируемых есть перелеты внутри Дальневосточного федерального округа и Сибири. Стоимость билетов будет зависеть от направления. Цены варьируются от 9,2 до 10,2 тысячи рублей для взрослых и до 6,7 тысячи рублей для детей.

Ранее «Аэрофлот» стал первым в России перевозчиком, который использует долгосрочную аренду воздушного транспорта. В авиации это называется «мокрым» лизингом. Первым партнером корпорации стала авиакомпания iFly.

Авиация Льготы Аэрофлот Россия
13 декабря 2024, 13:38
Огромная пробка из грузовиков образовалась на российско-казахстанской границе
РИА «Новости»
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Около 500 грузовиков застряли в пробке на пункте пропуска «Сырым» на границе России и Казахстана. Причиной затора стало ухудшение погоды, сообщила пресс-служба комитета государственных доходов Казахстана.

«На автомобильном пункте пропуска „Сырым“ наблюдается скопление порядка 450-500 грузовых автомашин в сторону Российской Федерации», - заявили в пресс-службе.

В комитете добавили, что непогода разбушевалась на территории Западно-Казахстанского региона и Самарской области. Там наблюдается сильный снегопад, гололедица и метель.

В начале декабря 2,6 тысячи грузовиков застряли в очередях на границе Белоруссии и Европейского союза. Перед польским пунктом пропуска «Кукурыки» скопилось 990 фур, перед литовским КПП - около 1080 большегрузов. Меньше всего фур прошло через пункт пропуска «Мядининкай». Пограничный и таможенный комитеты Белоруссии регулярно фиксируют очереди на границе с европейскими государствами.

Казахстан Грузовики Пробки Россия Погода
10 декабря 2024, 15:36
Штрафы за нарушение ПДД повысят в России с 1 января
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Комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству поддержал предложение о введении новых норм, направленных на увеличение штрафов за некоторые нарушения правил дорожного движения. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года. Документ опубликовали в думской электронной базе.

Какие изменения ждут водителей? Во-первых, ужесточение наказание за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, которое привело к легкому или среднему ущербу здоровью. Штраф за него составит от 3,7 до 7,5 тысяч и от 15 до 37 тысяч рублей соответственно.

В законопроекте уточняется, что за превышение скорости на 20–40 км/ч размер штрафа составит 750 рублей вместо 500. Если же скорость будет превышена на 40–60 км/ч, то штраф возрастет с 1–1,5 до 2–2,5 тысячи рублей.

Ранее автоюрист Лев Воропаев отметил, что российские водители не восприняли всерьез информацию о повышении штрафов за нарушение ПДД.

По мнению эксперта, новая мера не окажет значительного влияния на статистику аварийности. Однако есть один фактор, который действительно способствовал снижению числа ДТП - это установка камер автоматической фото- и видеофиксации.

Штрафы ПДД Россия
06 декабря 2024, 09:27
Россиянин через Верховный суд добился права не платить за эвакуацию грузовика с места ДТП
РИА «Новости»
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Верховный суд России освободил автомобилиста от обязанности платить за эвакуацию своей машины с места ДТП. Об этом сообщила газета «Ведомости».

Согласно материалам дела, владелец эвакуатора заявил иск к двум ответчикам - ОМВД и водителю автомобиля МАЗ, который из-за ДТП перекрыл путь для других транспортных средств. Причем авария случилась по вине другого автомобилиста, выехавшего на встречную полосу.

По словам заявителя, полицейский вызвал эвакуатор для транспортировки большегруза с дороги. Правоохранители оформили эвакуацию грузовика как изъятие транспорта для автотехнической экспертизы.

Суды трех инстанций вынесли решение, что платить за эвакуацию должен водитель МАЗ. Недовольный этим автовладелец обратился в Верховный суд и указал, что мог сам убрать поврежденную машину с дороги. Судьи постановили освободить автомобилиста от уплаты.

«Если машина просто участвовала в ДТП и требуется проведение каких-либо экспертиз - автотехнической, например, - тогда машина <…> перемещается на спецстоянку и издержки по делу оплачиваются государством», - прокомментировал произошедшее глава Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.

Ранее житель Подмосковья отсудил около 300 миллионов рублей у компании BMW из-за нестабильной работы вентилятора в машине. Мужчина потребовал предоставить ему новый автомобиль и оплатить неустойку.

Суд Грузовики ДТП Дороги Россия Машины Водители Эвакуации
05 декабря 2024, 00:36
Продажи автомобилей в России резко упали. Рухнут ли вслед за ними цены
Unsplash
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В России резко упали продажи автомобилей после повышения утильсбора. В ноябре выдали вдвое меньше электронных паспортов на транспортные средства, чем в октябре. Несмотря на это, ждать снижения цен на авто не стоит, заявил ведущей 360.ru Регине Ореховой автоэксперт Константин Лигачев. Более того, добавил он, в январе машины еще и «вздорожнут».

«Не забывайте, что с 1 января у нас утильсбор еще подорожает, соответственно, стоимость [авто] тоже. После Нового года [машины] вздорожнут», - предупредил Лигачев.

По его словам, вопрос заключается лишь в том, что сейчас люди начали сопоставлять все плюсы и минусы, решая, нужна ли им машина за такие деньги. И это сейчас очень острый вопрос для тех, кто задумывается над приобретением авто, отметил собеседник 360.ru.

« Часть покупателей просто уйдет в сегмент б/у, часть не будет менять свою машину на новую. И в этом есть своя логика. Через полгода, через месяцев восемь, когда более-менее все устаканится, и, скорее всего, наше правительство поборет инфляцию, как оно планировало, уменьшит ключевую ставку, тогда уже можно будет думать о замене автомобиля», - заявил Лигачев.

Также он высказался о китайских машинах. По мнению автоэксперта, все упирается в вопрос цены и качества. Сейчас китайские автомобили не сильно уступают корейским или европейским, а есть и такие модели, которые даже их превосходят по качеству.

Россия Машины Деньги Инфляция

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