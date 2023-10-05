«Аэрофлот» станет чаще летать из Москвы в Египет зимой и осенью

05 октября 2023, 14:57
РИА «Новости»
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«Аэрофлот» объявил о планах увеличить частоту рейсов из Москвы на египетские курорты — Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Аэрофлот» объявил о планах увеличить частоту рейсов из Москвы на египетские курорты - Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Организация уточнила, что осенью и зимой «Аэрофлот» будет выполнять до 11 еженедельных рейсов в Шарм-эль-Шейх и до 10 рейсов в неделю в Хургаду. Так, с 6 октября компания добавит новые рейсы в Шарм-эль-Шейх по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а с 7 октября - в Хургаду по вторникам, четвергам и субботам.

В пресс-службе авиакомпании добавили, что увеличение количества рейсов позволит удовлетворить увеличившийся спрос на перелеты на курорты Красного моря.

Регулярное авиасообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом возобновилось в октябре 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что «Аэрофлот» запустит рейсы Москва - Шымкент с 3 ноября.

Египет Аэрофлот Москва 2023
Более 170 ДТП зафиксировали в Москве на прошлой неделе
23 октября 2023, 15:51
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве за прошлую неделю зафиксировали 173 ДТП, в которых погибли десять человек. Всего в авариях пострадали 185 человек, в том числе десять детей. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, пятница стала самым аварийным днем, а понедельник наоборот оказался безопаснее остальных. Больше всего зарегистрировали происшествия с наездами на пешеходов - 78 случаев, а также 60 столкновений автомобилей.

Кроме этого, ГИБДД выезжало и на три ДТП с участием мотоциклов и пять - с велосипедами. Еще инспекторы пресекли 465 нарушений управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Госавтоинспекция Москвы подвела итоги девяти месяцев работы. За этот период в столице зарегистрировали почти 1800 наездов на пешеходов.

ДТП Машины Москва 2023
Собянин рассказал о пересадках на МЦД в Москве
23 октября 2023, 13:35
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Жителям столицы стали доступно более 100 вариантов пересадок со всех четырех Московских центральных диаметров, а в будущем их количество еще увеличится. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Так, станция «Окружная» соединила МЦД-1, Люблинско-Дмитровскую линию и МЦК, а также предоставила возможность пересесть на Аэроэкспресс в Шереметьево.

Кроме того, с «Кутузовской» можно пересесть на МЦК и Филевскую линию.

«Белорусская» объединила МЦД-1, МЦД-4, маршруты Аэроэкспресса, Замоскворецкую и Кольцевую ветки метро. Также отсюда отправляются поезда дальнего следования.

В будущем вариантов пересадки станет еще больше, сообщил мэр.

Например, с «Петровско-Разумовской» станции МЦД-1 можно будет перейти на МЦД-3, а также Люблинско-Дмитровскую и Серпуховско-Тимирязевскую линии.

Со станции «Рижская» МЦД-3 и МЦД-4 горожане смогут переходить на МЦД-2, БКЛ и Калужско-Рижскую ветку.

А на станции «Беговая» МЦД-4 появится крупный транспортный узел, соединяющий первый и четвертый диаметры, а также Таганско-Краснопресненскую линию метро.

Ранее оформление билетов онлайн и функция быстрого прохода появились еще на 34 пригородных станциях столицы.

Метро МЦД Сергей Собянин Москва 2023 МЦК
Россияне попросили Минпромторг и ФАС остановить произвол автодилеров
22 октября 2023, 15:28
Freepik
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Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к Минпромторгу, ФАС и Банку России с требованием остановить произвол дилеров и ограничить размер комиссии. Об этом заявил вице-президент союза Антон Шапарин. Его процитировало издание 74.ru.

«Мы убеждены, что комиссии автодилеров должны быть ограничены», - указал Шапарин.

Он обратил внимание на то, что цены подскочили как на новые, так и поддержанные машины. По его мнению, доходы автодилеров стали зашкаливать. НАС потребовал внести правки в закон о продаже транспортных средств и установить размер комиссии на кредит не выше 4%.

Организация направила обращения руководителю ФАС Максиму Шаскольскому, главе Минпромторга Денису Мантурову и председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Ранее СМИ назвали самые дешевые автомобили для чиновников. Наиболее бюджетной машиной для госслужащих стала Lada Granta за 700 тысяч рублей. В список вошли Lada, «Москвич», Aurus, Evolute УАЗ и китайская иномарка Haval. Из недорогих машин журналисты также отметили Lada Niva Legend, цена которой составляет не меньше 830 тысяч рублей.

ФАС России Минпромторг РФ Экономика
Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили через час после перекрытия
22 октября 2023, 10:17
РИА «Новости»
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Проезд по Крымскому мосту перекрывали на час утром 22 октября. В данный момент его вновь открыли, сообщил информационный центр по автомобильным дорогам.

Движение автотранспорта в сторону Керчи временно перекрыли примерно в 8:50 и снова запустили в 9:52.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», - отметили в центре.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что дорожные службы отремонтировали Крымский мост на 18 дней раньше первоначально намеченного срока. Движение запустили по всем четырем автомобильным полосам.

Всего на восстановление дорог строители потратили меньше трех месяцев, на покрытие ушло свыше 360 тонн асфальтобетона. Хуснуллин похвалил рабочих за профессионализм и преданность делу.

Украинские военные атаковали Крымский мост в ночь на 17 июля. Они устроили два взрыва, в результате которых погибли два россиянина и повредилась автомагистраль. ВСУ организовали теракт с помощью надводных беспилотников, которые нанесли удары по в районе 145-й опоры.

Крымский мост Крым

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