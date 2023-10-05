«Аэрофлот» станет чаще летать из Москвы в Египет зимой и осенью
«Аэрофлот» объявил о планах увеличить частоту рейсов из Москвы на египетские курорты — Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
«Аэрофлот» объявил о планах увеличить частоту рейсов из Москвы на египетские курорты - Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
Организация уточнила, что осенью и зимой «Аэрофлот» будет выполнять до 11 еженедельных рейсов в Шарм-эль-Шейх и до 10 рейсов в неделю в Хургаду. Так, с 6 октября компания добавит новые рейсы в Шарм-эль-Шейх по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, а с 7 октября - в Хургаду по вторникам, четвергам и субботам.
В пресс-службе авиакомпании добавили, что увеличение количества рейсов позволит удовлетворить увеличившийся спрос на перелеты на курорты Красного моря.
Регулярное авиасообщение с Хургадой и Шарм-эль-Шейхом возобновилось в октябре 2022 года.
Ранее сообщалось о том, что «Аэрофлот» запустит рейсы Москва - Шымкент с 3 ноября.