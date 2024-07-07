07 июля 2024, 04:43

«Аэрофлот» стабилизировал ситуацию с вылетами из Шереметьево

РИА «Новости»
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Ситуация с рейсами «Аэрофлота» из Шереметьево стабилизировалась. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

«„Аэрофлот“ стабилизировал производственный план выполнения полетов. Обслуживание пассажиров на стойках регистрации осуществляется в штатном режиме», - сказано в сообщении.

В авиакомпании добавили, что в субботу, 6 июля, из Шереметьево должны были вылететь 263 рейсов. Из них 172 задержали. На данный момент 167 задержанных рейсов отправили, пять готовятся к вылету.

В «Аэрофлоте» также сообщили, что более 3200 пассажиров стыковочных рейсов бесплатно переоформили на другие ближайшие вылеты.

Отмены и задержки рейсов в Шереметьево в субботу произошли из-за неблагоприятных погодных условий. Над аэропортом прошел грозовой фронт. Несколько самолетов из-за непогоды были даже вынуждены уйти на запасные аэродромы.

Аэрофлот Самолеты Погода Аэропорт Шереметьево Авиакомпании Погода в Москве
06 июля 2024, 22:24
Досмотр машин усилили у Крымского моста
РИА «Новости»
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На подъездах к Крымскому мосту на период высокого сезона усилии работу инспекционно-досмотровых комплексов. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Министр сообщил о рабочей поездке в Краснодарский край, в ходе которой, в том числе, проверил работу управления транспортной безопасности Крымского моста.

«В период летнего сезона усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к мосту. Это необходимо в целях обеспечения безопасности наших граждан, путешествующих в Крым и в обратном направлении», - написал Старовойт.

В прошлое воскресенье, 30 июня, сообщалось об очереди из 817 машин , которая скопилась перед Крымским мостом. Пробка образовалась на въезде на мост со стороны Краснодарского края, время ожидания составило около трех часов.

Крымский мост Минтранс РФ Крым
06 июля 2024, 12:28
«Аэрофлот» перенес некоторые рейсы из-за непогоды
РИА «Новости»
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Авиакомпания «Аэрофлот» перенесла некоторые рейсы из-за урагана в Московском регионе. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«В столичном регионе в связи с неблагоприятными погодными условиями произошла корректировка расписания. Время вылета некоторых рейсов за 6 июля было сдвинуто из-за позднего прибытия самолетов из предыдущих рейсов», - отметили в пресс-службе.

В компании попросили пассажиров отслеживать информацию о вылетах на информационных табло аэропортов и онлайн-табло на сайте компании.

«Службы аэропортов и авиакомпании предпринимают все необходимые действия для своевременной отправки в пункты назначения и обеспечения пассажиров услугами», - добавили в «Аэрофлоте».

Днем ранее синоптики предупреждали жителей Московской. Владимирской, Тверской, Тульской, Калужской и Смоленской областей о неблагоприятных погодных условиях.

Аэрофлот Самолеты
06 июля 2024, 11:07
Захватили самолет. В Шереметьево вызвали полицию пассажирам задержанного рейса
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В аэропорту Шереметьево задержали вылет в Красноярск. Пассажиры отказались покидать неисправный самолет, пока им не предоставят положенные законом питание и комнаты отдыха. Администрация вызвала полицию, сообщили 360.ru очевидцы.

Массовая задержка рейсов Вылет рейса SU1484 Москва - Красноярск авиакомпании «Аэрофлот» планировали 6 июля в 00:05, но, судя по онлайн-табло воздушной гавани, перенесли на 11:00. Ночью задержали десятки вылетов, и, по словам собеседников 360.ru, в Шереметьеве произошла неразбериха.

«Шесть бортов назначили на один выход на посадку, началась давка. Люди падали на эскалаторе. После этого нас оставили до шести часов утра, сотрудники „Аэрофлота“ отказались выходить к пассажирам, четыре раза меняли выходы на посадку», - рассказала одна из пассажирок.

Люди сидели на полу. Хотя ожидание длилось больше шести часов, по словам женщины, пассажирам с детьми не предоставили мест в комнате отдыха. Один раз дали ваучер на питание.

Когда в 06:30 владельцев билетов в Красноярск начали пускать на посадку, оказалось, что лифты в аэропорту сломались, родители грудных детей несли коляски на руках - сотрудники аэропорта отказались помогать.

Ожидание в самолете На борту приключения продолжились. Пассажиры заняли места, но вылет снова отложили - на этот раз из-за неисправности воздушного судна и отсутствия экипажа. Спустя почти полтора часа людей попросили вернуться в терминал, и когда половина уже ушла, их усадили обратно. А потом вновь попросили уйти. Многие отказались.

«Экипажа нет, мы сидим в неисправном самолете. Нам не дают пить. Приехала группа быстрого реагирования и полиция, просят покинуть самолет. Сотрудники утверждают что мы захватили самолет», - сказала пассажирка с маленьким ребенком.

Десятки пассажиров прождали рейса более 9,5 часа. Среди них - военные, семьи с четырьмя грудными детьми. После того, как приехала полиция, начали раздавать холодную воду. По словам собеседницы 360.ru, представители авиакомпании так и не пришли.

Получить оперативный комментарий от «Аэрофлота» на момент написания материала не удалось.

Авиация Самолеты Аэропорт Шереметьево
05 июля 2024, 22:30
Казахстан начал задерживать фуры российских грузоперевозчиков
РИА «Новости»
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Таможня Казахстана стала задерживать фуры российских автомобильных грузоперевозчиков, которые везут в товары из Евросоюза. Информацию об этом разместили на сайте Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.

«Поступают обращения российских перевозчиков о задержании их транспортных средств на территории Казахстана в связи с применением новых ограничений. При этом полуприцепы задерживаются даже в казахстанских таможенных органах назначения после выгрузки товаров», - отметили в АСМАП.

В ассоциации заявили, что такие действия властей Казахстана препятствуют эффективному использования механизма перецепки/перегрузки, который действует в России в сфере автомобильных международных грузоперевозок с октября 2022 года. Российские власти ввели его одновременно с запретом на въезд в страну европейских грузоперевозчиков.

В АСМАП обратились в компетентные органы Казахстана за разъяснением создавшейся ситуации.

В феврале этого года огромная пробка из фур образовалась на границе Казахстана и России. В очереди у пограничного контроля «Сырым» на трассе Самара - Шымкент со стороны Казахстана скопилось почти 300 грузовиков. Ждать прохождения границы водителям пришлось по несколько дней.

Казахстан Россия

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