16 февраля 2024, 20:55

«Аэрофлот» сохранил еще семь взятых в лизинг иностранных самолетов

РИА «Новости»
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Взятые в лизинг у двух зарубежных компаний семь самолетов останутся в распоряжении «Аэрофлота». Сделки с бывшими владельцами заключили в конце 2023 года, 16 февраля завершились технические этапы. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В компании отметили, что заключенные контракты предусматривают отказ лизингодателей от требований как по ранее заключенным договорам в отношении воздушных судов, так и по страховым полисам, выданным российскими компаниями.

Новым собственником самолетов стало ООО «Страховая компания „НСК“», которая выплатила необходимые суммы урегулирования.

«Аэрофлот» продолжит переговоры об урегулировании требований с другими лизингодателями воздушных судов.

Взятые российскими перевозчиком в лизинг у европейских компаний самолеты Airbus и Boeing находились под угрозой ареста из-за введенных в 2022 году санкций Евросоюза, которые касались авиационной и космической отраслей.

По предложению Минтранса, перевозчик начал выкупать взятые самолеты за счет кредита из Фонда национального благосостояния. Таким способом «Аэрофлот» сохранил несколько десятков иностранных воздушных судов.

В конце декабря «Коммерсант» сообщил, что средства из Фонда национального благосостояния для переоформления взятых в лизинг самолетов подошли к концу.

По данным издания, всего на эти цели выделили 300 миллиардов долларов, из которых большая часть средств пошла на выкуп 86 самолетов «Аэрофлота». Также удалось сохранить 45 воздушных судов авиакомпании S7 и 19 - «Уральских авиалиний».

Аэрофлот Санкции Самолеты Евросоюз
16 февраля 2024, 12:29
Победителей конкурса фотографий новогодних электробусов выбрали в Москве
РИА «Новости»
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На сайте проекта «Активный гражданин» завершилось голосование за лучшие фотографии украшенных к Новому году электробусов Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Москвичи выбрали пять лучших фотографий из отобранных жюри 20 конкурсных работ. С 17 января каждый горожанин мог отправить снимки на специальный электронный адрес. В конкурсе приняли участие более 155 тысяч москвичей.

Победителями конкурса стали Эльвира Шангареева, Михаил Глаголев, Александр Усанов, Сергей Слепов и Максим Жухлистов. Каждый из них получит приз от организаторов и диплома проекта «Активный гражданин».

Всего в городе этой зимой украсили 750 единиц общественного транспорта.

«По решению Сергея Собянина новогодние электробусы, автобусы, поезда метро и Московских центральных диаметров, трамваи и электрические речные суда будут курсировать в столице до 1 марта», - отметил Ликсутов.

Световые конструкции также будут радовать москвичей до весны.

На улицах их более четырех тысяч.

Фото Автобусы Новый год конкурсы Электромобили Максим Ликсутов Москва
16 февраля 2024, 03:55
Высокоскоростную магистраль захотели протянуть до Сочи и Екатеринбурга
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросам развития отечественного транспорта, что высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург можно протянуть до Сочи и Екатеринбурга. Его слова привели на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросам развития отечественного транспорта, что высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург можно протянуть до Сочи и Екатеринбурга. Его слова привели на сайте Кремля.

«Строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом - это только начало. В перспективе - организация такого сообщения в направлении Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера, а также столицы Белоруссии - Минска», - заявил он.

Глава государства добавил, что необходимо детально согласовать проект ВСМ с регионами, через которые пройдет магистраль. По его словам, готовность реализовать такие проекты свидетельствует о возросшем технологическом потенциале нашей страны.

На том же совещании министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что высокоскоростные поезда между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ будут ходить каждые 10-15 минут.

Ранее Путин заявил, что его белорусский коллега Александр Лукашенко поддержал строительство ВСМ до Минска.

Санкт-Петербург Белоруссия Минтранс РФ Сочи Россия Екатеринбург Минск Поезда Владимир Путин Москва
16 февраля 2024, 03:01
Поезда будут ходить между Москвой и Петербургом каждые 10-15 минут
Freepik
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Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что высокоскоростные поезда по магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом будут ходить каждые 10-15 минут. Об этом сообщило РИА «Новости».

Савельев рассказал об этом во время доклада о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между этими городами на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он также напомнил, что время, затраченное на дорогу между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ, составит два часа 15 минут. По словам министра, оба города будут участвовать в финансировании пилотного проекта.

«Уже создана компания, которая планирует выступить акционером концессионера. Назвали ее „ВСМ две столицы“. В качестве концедента предполагается определить Федеральное агентство железнодорожного транспорта Минтранса России», - заявил Савельев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин согласовал схему ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Он добавил, что осталось доработать детали будущего документа.

Санкт-Петербург Россия Поезда Москва
15 февраля 2024, 13:04
Расписание поездов на пригородных направлениях временно изменят в праздники в Москве
РИА «Новости»
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В Москве расписание поездов, которые будут ездить в пригород в праздничные дни февраля и марта, временно изменят. Кроме того, введут дополнительные экспрессы, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

В выходные дни в честь Дня защитника Отечества и 8 Марта движения поездов скорректируют для удобства пассажиров. Так горожане смогут выбрать удобное время отправления.

Расписание поездов в пределах Московского транспортного узла изменят: - 22 февраля и 7 марта поезда будут двигаться по пятничному расписанию; - 23, 24 февраля и 8, 9 марта - по расписанию субботы; - 25 февраля и 10 марта - по расписанию воскресенья; - 26 февраля и 11 марта - по расписанию понедельника.

Для пассажиров также дополнительно введут в строй фирменные экспрессы: - № 7051 Рязань-2 - Москва - 25 февраля и 10 марта; - № 7031 Москва - Тула - 23–25 февраля и 8–10 марта; - № 7030 Тула - Москва - 23–25 февраля и 8–10 марта.

На участке Черусти - Вековка будут курсировать поезда с 11 вагонами: - № 6382, 6383, 6385 - 22, 25 февраля и 2, 7, 10 марта; - № 6384 - 7 марта; - № 6390 - 25 февраля и 10 марта.

Кроме того, Минтранс Подмосковья сообщил об изменении расписания электричек Ленинградского направления до 29 февраля.

Праздники Поезда Москва

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