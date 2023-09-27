«Аэрофлот» провел «дебермудизацию» почти половины своих импортных самолетов
Из реестра Бермудских островов (BCAA) дерегистрировали до 120 самолетов импортного производства российской авиакомпании «Аэрофлот». Это позволит избавиться от двойной регистрации, мешавшей совершать рейсы на некоторые международные направления, сообщили «Известия».
К моменту введения санкций в 2022 году отечественные авиакомпании использовали около 800 самолетов, зарегистрированных на Бермудах и в Ирландии. Большая часть импортного парка не принадлежала перевозчикам, а находилась в лизинге. Двойная регистрация - в отечественных и иностранных реестрах - мешала совершать полеты в другие страны.
«Многие страны, в том числе и дружественные нам, не принимают у себя самолеты с двойной регистрацией, поэтому избавление от нее позволяет расширить парк судов, доступных для полетов за границу», - объяснила аналитик «Моих инвестиций» Елена Сахнова.
В сентябре «Аэрофлот» вывел из ВСАА 18 своих воздушных судов, и теперь общее количество «дебермудизированных» самолетов этого перевозчика составило до 120 штук. Среди них десятки Boeing 737, Boeing 777, Airbus A319 и других моделей.
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