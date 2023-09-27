«Аэрофлот» провел «дебермудизацию» почти половины своих импортных самолетов

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К моменту введения санкций в 2022 году отечественные авиакомпании использовали около 800 самолетов, зарегистрированных на Бермудах и в Ирландии. Большая часть импортного парка не принадлежала перевозчикам, а находилась в лизинге. Двойная регистрация - в отечественных и иностранных реестрах - мешала совершать полеты в другие страны.

«Многие страны, в том числе и дружественные нам, не принимают у себя самолеты с двойной регистрацией, поэтому избавление от нее позволяет расширить парк судов, доступных для полетов за границу», - объяснила аналитик «Моих инвестиций» Елена Сахнова.

В сентябре «Аэрофлот» вывел из ВСАА 18 своих воздушных судов, и теперь общее количество «дебермудизированных» самолетов этого перевозчика составило до 120 штук. Среди них десятки Boeing 737, Boeing 777, Airbus A319 и других моделей.

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