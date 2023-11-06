«Аэрофлот» опроверг выкатывание самолета со взлетно-посадочной полосы в Ханты-Мансийске

По информации канала, самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс по маршруту Москва - Ханты-Мансийск, выкатился со взлетно-посадочной полосы в аэропорту назначения. Это произошло при развороте на 180 градусов из-за обледенения рулевой дорожки. При помощи тягача лайнер отбуксировали на стоянку, высадка пассажиров прошла штатно. Сотрудники транспортной прокуратуры в ходе осмотра не обнаружили повреждений борта.

В пресс-службе «Аэрофлота» опровергли выкат самолета с полосы, хотя не стали отрицать скольжение.

«После посадки на этапе разворота воздушного судна из-за низкого коэффициента сцепления произошло кратковременное скольжение. Самолет остался на ВПП. В соответствии с правилами выполнения полетов командир судна запросил буксировочный тягач для исключения рисков повторения скольжения», - сообщили в пресс-службе компании.

Ранее «Росавиация» сообщила об итогах расследования экстренной посадки самолета в поле под Новосибирском в сентябре. По информации ведомства, экипаж неправильно определил фактическое положение шасси и створок после отказа «зеленой» гидросистемы. Кроме того, ошибкой назвали неправильный расчет топлива , из-за которого лайнер не смог дотянуть до аэропорта Новосибирска.