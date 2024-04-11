«Знаковое событие». Путин оценил запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный

«Уважаемый Александр Григорьевич, спасибо, что приехали ко Дню космонавтики, тем более что знаковое событие: вернулись на Землю наши космонавты, первая женщина-космонавт из Белоруссии. У нас сегодня тоже хорошее событие - наша новая ракета полетела с нового космодрома», - заявил глава государства.

По словам Путина, запуск «Ангары-А5» ознаменовал «еще один этап в развитии космической отрасли в России».

Ранее пресс-служба Роскосмоса отчиталась о выполнении основной задачи в рамках первого пуска «Ангары» - доставке испытательной полезной нагрузки на орбиту. Отметим, что съемочная группы телеканала «Звезда» уже показала пуск тяжелой ракеты-носителя.

По мнению писателя Платона Беседина, это действительно очень важное событие в жизни россиян, пусть «Ангара» и стартовала только с третьей попытки. Это успех потому, что Россия получила независимый доступ на геостационарную орбиту, так что «назло всем испытаниям и трудностям космос наш ».