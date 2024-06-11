11 июня 2024, 02:33

«Жуткая шпионская программа». Маск оценил технологию ИИ от Apple

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Использование устройств Apple могут запретить во всех компаниях американского предпринимателя Илона Маска. Об этом сам миллиардер написал на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, причиной для такого решения стала разработка корпорацией Apple технологии искусственного интеллекта Apple Intelligence.

«Остановите эту жуткую шпионскую программу, или все устройства Apple будут запрещены в моих компаниях», - предупредил Маск, Таким образом он отреагировал на заявление Apple о создании собственного ИИ для iPhone, iPad и Mac, который, по словам представителей компании, позволит объединять возможности «генеративных моделей с персональным контекстом».

Apple Искусственный интеллект iPhone Илон Маск Технологии
11 июня 2024, 01:52
Компания Apple разработала свой искусственный интеллект
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Американская корпорация Apple представила собственный искусственный интеллект Apple Intelligence для iPhone, iPad и Mac. Об этом заявили на сайте компании.

«Сегодня компания Apple представила Apple Intelligence - систему „персонального“ искусственного интеллекта для iPhone, iPad и Mac, которая объединяет возможности генеративных моделей с „персональным контекстом“», - заявили в пресс-релизе.

В рамках Apple Intelligence корпорация также презентовала «облако» Private Cloud Compute Apple, которое обладает новыми вычислительными мощностями.

Благодаря искусственному интеллекту от Apple пользователи смогут оформлять, сокращать, проверять и исправлять тексты. Также появится возможность расшифровки телефонных звонков и генерации изображений.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал, какие профессии могут исчезнуть из-за развития ИИ. По его словам, нейросеть в будущем заменит специалистов в области службы поддержки клиентов, копирайтеров и администраторов.

Apple Искусственный интеллект iPhone Нейросети
11 июня 2024, 00:27
Путин и Лукашенко поручили решить вопрос с роумингом к концу года
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко дали задание профильным ведомствам отменить роуминг между двумя странами к декабрю текущего года. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил посол республики РБ в Российской Федерации Дмитрий Крутой.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко дали задание профильным ведомствам отменить роуминг между двумя странами к декабрю текущего года. Об этом, как сообщило РИА «Новости» , заявил посол республики РБ в Российской Федерации Дмитрий Крутой.

По его словам, это решение приурочат к 25-летию заключения Союзного договора.

Дипломат отметил, что тарифы в предоставлении услуг сотовой связи не будут безлимитными, однако они позволят делать звонки в мессенджерах и использовать навигатор, чтобы, например, не заблудиться в Минске.

Ранее Путин на встрече с руководителями информационных агентств в рамках ПМЭФ заявил, что у России и Белоруссии есть сложные вопросы , но в основе их решений лежат интересы двух народов.

Мессенджеры Белоруссия Александр Лукашенко Смартфоны Россия Владимир Путин
09 июня 2024, 04:39
В Госдуме научили вычислять созданное с помощью дипфейка сообщение
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин объяснил, что видеосообщения, созданные с помощью дипфейков можно вычислить по движению глаз человека на видео, а в случае с аудиосообщениями — оценить интонацию и четкость речи. Об этом он рассказал РИА «Новости».

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин объяснил, что видеосообщения, созданные с помощью дипфейков можно вычислить по движению глаз человека на видео, а в случае с аудиосообщениями - оценить интонацию и четкость речи. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Качество дипфейков за последние несколько лет значительно выросло, однако все равно есть ряд признаков, по которым можно выявить „подделку“», - рассказал он.

Если на полученном видео цвет кожи или волос, контур овала лица выглядят странными и размытыми, то возможно это дипфейк.

Кроме того, депутат призвал критически оценивать любые просьбы, поступающие человеку в Сети. Особенно, если речь идет о финансах или личных данных. Еще как вариант - можно попытаться связаться с человеком, от имени которого обратились к гражданину.

Немкин добавил, что доступность технологий позволяет аферистам успешно создавать дипфейки. Они даже могут стать вирусными благодаря платформам видеообмена и Сети. Причем дипфейки могут быть настолько реалистичными, что смогут обмануть не только опытных пользователей, но и даже экспертов ввести в заблуждение.

Этой весной в соцсетях распространили фейковое видео с кадрами из интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова, которое сгенерировали с помощью нейросетей.

Госдума РФ Депутаты Дипфейк
09 июня 2024, 00:31
Связь сбоя в Telegram с атаками на пленарку с Путиным опровергли
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Массовый сбой в Telegram вряд ли связан с DDoS-атаками на пленарное заседание с президентом РФ Владимиром Путиным во время ПМЭФ-2024. Это произошло из-за внутренней проблемы мессенджера, сообщил РИА «Новости» генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.

«Час с лишним лежало приложение. Они смогли оперативно откатить это дело, значит это все-таки связано с проблемами внутри Telegram. Возможно, что-то произошло в ЦОДах, где хранится информация», - пояснил он.

Сбои в работе Telegram зафиксировали в России, США и странах Европы. Одними из первых на работу мессенджера пожаловались пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.

Группа компаний «Солар» зафиксировала рост DDoS-атак на порталы Петербургского международного экономического форума. Эксперты отметили, что их объем превысил показатели 2023 года в два раза.

Мессенджеры Telegram Россия Работа Владимир Путин ПМЭФ-2024

Новости по теме