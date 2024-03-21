Запуск ракеты «Союз-2.1а» к МКС отменили

Читайте нас в:

«Внимание на стартовом комплексе. Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа», - произнес диктор.

Ракету-носитель планировали запустить 21 марта в 16:21 по московскому времени.

На борту корабля находятся россиянин Олег Новицкий, Марина Василевская из Белоруссии, а также американка Трейси Дайсон.

Новицкий и Василевская должны были провести на МКС 12 суток и 2 апреля вернуться на Землю на корабле «Союз МС-24».

Ранее НАСА сообщило об отправке космонавта Роскосмоса Александра Гребенкина к Международной космической станции на многоразовом пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX. Компанию ему составили американские астронавты Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.