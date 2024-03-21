21 марта 2024, 17:38

Запуск ракеты «Союз-2.1а» к МКС отменили

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Запуск ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-25» со стартовой площадки «Восток» в Байконуре решили отменить. Об этом свидетельствует трансляция Роскосмоса.

«Внимание на стартовом комплексе. Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа», - произнес диктор.

Ракету-носитель планировали запустить 21 марта в 16:21 по московскому времени.

На борту корабля находятся россиянин Олег Новицкий, Марина Василевская из Белоруссии, а также американка Трейси Дайсон.

Новицкий и Василевская должны были провести на МКС 12 суток и 2 апреля вернуться на Землю на корабле «Союз МС-24».

Ранее НАСА сообщило об отправке космонавта Роскосмоса Александра Гребенкина к Международной космической станции на многоразовом пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX. Компанию ему составили американские астронавты Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс.

Космонавты Роскосмос
21 марта 2024, 22:55
Запад уличили в закупках российского титана на огромные суммы
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Введенные против РФ санкции не помешали западным компаниям продолжить закупки российского титана на сотни миллионов долларов. Об этом сообщила The Washington Post.

По мнению автора статьи, это свидетельствует не только о зависимости Запада от России в этом стратегически важном компоненте для промышленности, но и вызывает опасения в сфере безопасности.

«Россия может перекрыть поток этих материалов и оставить компании, имеющие решающее значение для национальной обороны и гражданской авиации, в затруднительном положении», - прокомментировал ситуацию директор по исследованиям ImportGenius Уильям Джордж.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин посетил в Казанский авиазавод имени Горбунова. Предприятие недавно модернизировали, восстановили производственный и летно-испытательный комплексы. Конструкторский центр оснастили современной техникой. На заводе также восстановили крупнейший в мире комплекс для обработки титановых изделий.

Санкции Россия Запад Заводы
21 марта 2024, 20:23
Впервые запуск российского пилотируемого корабля отменили за секунды до старта
РИА «Новости»
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Впервые в истории отечественной космонавтики запуск пилотируемого корабля отменили непосредственно перед стартом. Об этом в комментарии ТАСС заявил эксперт Александр Железняков.

«В истории отечественной космонавтики вот так непосредственно перед командой „старт“ пуски пилотируемых кораблей не отменяли. Были другие эксцессы, а такого рода инцидентов не было. С беспилотными - случалось, а пилотируемыми - нет», - сказал Железняков.

Ракету-носитель «Союз-2.1а» с тремя космонавтами на борту - россиянином Олегом Новицким, Мариной Василевской из Белоруссии и американкой Трейси Дайсон - планировали запустить 21 марта.

Однако полет отменили - это произошло в автоматическом режиме за 20 секунд до старта.

Ракеты Космонавты Роскосмос
21 марта 2024, 19:58
Стала известна причина отмены запуска «Союза МС-25»
РИА «Новости»
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Причиной отмены запуска космического корабля «Союз МС-25» к Международной космической станции стала нештатная ситуация. Глава Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что была просадка напряжения химического источника тока, сообщили «Известия».

«Ничего страшного не произошло, хотя это неприятная ситуация», - отметил он.

Экипаж здоров и чувствует себя хорошо. Стартовый комплекс вернут в исходное положение и изучат проблему. Борисов добавил, что на этот счет есть регламент, по которому будут действовать.

«Резервная дата - 23 марта», - уточнил глава Роскосмоса.

Ракету-носитель планировали запустить 21 марта в 16:21. На борту корабля находятся россиянин Олег Новицкий, Марина Василевская из Белоруссии, а также американка Трейси Дайсон.

В августе 2023 года на корабле Crew Dragon к Международной космической станции пристыковался экипаж с россиянином Константином Борисовым. На борту также находились американец Жасмин Могбели, датчанин Андреас Могенсен и японец Сатоси Фурукава.

Космонавты Корабли Роскосмос Космос
21 марта 2024, 18:48
Запуск ракеты «Союз-2.1» отложили из-за отказа двигателей
РИА «Новости»
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Запуск ракеты «Союз-2.1» должен был состояться 21 марта, но трансляцию прервали на 20-й секунде. Причину провала пуска раскрыли в НАСА.

«Двигатели ракеты „Союз“, которая должна была отправить корабль с экипажем на МКС, не включились в положенное время», - объяснили в американском агентстве.

Там добавили, что экипаж и сам космический корабль находятся в безопасности. Следующую попытку запуска ракеты предпримут 23 марта, сообщили «Известия».

В начале марта НАСА сообщило об отправке космонавта Роскосмоса Александра Гребенкина к Международной космической станции на многоразовом пилотируемом корабле Crew Dragon. Там также находились астронавты Джанетт Эппс, Мэттью Доминик и Майкл Барратт.

В августе 2023 года на Crew Dragon к МКС пристыковался экипаж , в составе которого был российский космонавт Константин Борисов. Вместе с ним на борту находились Андреас Могенсен, Жасмин Могбели и Сатоси Фурукава.

Ракеты Корабли NASA

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