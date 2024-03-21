Запуск ракеты «Союз-2.1» отложили из-за отказа двигателей

«Двигатели ракеты „Союз“, которая должна была отправить корабль с экипажем на МКС, не включились в положенное время», - объяснили в американском агентстве.

Там добавили, что экипаж и сам космический корабль находятся в безопасности. Следующую попытку запуска ракеты предпримут 23 марта, сообщили «Известия».

В начале марта НАСА сообщило об отправке космонавта Роскосмоса Александра Гребенкина к Международной космической станции на многоразовом пилотируемом корабле Crew Dragon. Там также находились астронавты Джанетт Эппс, Мэттью Доминик и Майкл Барратт.

В августе 2023 года на Crew Dragon к МКС пристыковался экипаж , в составе которого был российский космонавт Константин Борисов. Вместе с ним на борту находились Андреас Могенсен, Жасмин Могбели и Сатоси Фурукава.