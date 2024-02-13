Западные и украинские спецслужбы усилили вербовку в Рунете

Тему активизации террористов в Рунете обсудили в Москве на заседании НАК. Председатель комитета, директор ФСБ Александр Бортников заявил, что на фоне СВО международные группировки усилили в интернете вербовку исполнителей преступлений и их пособников, спецслужбы стран Запада и центры информационно-психологических операций Украины - поиск диверсантов.

По данным НАК, с февраля 2022 года в России предотвратили 419 террористических преступлений. Бортников объяснил, что к ним отнесли не только непосредственную подготовку нападений, но и публичные призывы к терроризму, захват заложников, вербовку участников.

На Камчатке в начале 2024 года задержали иностранца, который пропагандировал терроризм.

RT сообщил, что он публиковал в соцсетях видео о запрещенной организации.