09 ноября 2023, 12:22

Запад увеличил число хакерских атак на российские информационные ресурсы

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Иностранные спецслужбы привлекли международные преступные группировки для проведения хакерских атак на российские информационные ресурсы. Как сообщил ТАСС, к таким выводам пришли участники межведомственной комиссии Совета безопасности России по информационной безопасности.

Иностранные спецслужбы привлекли международные преступные группировки для проведения хакерских атак на российские информационные ресурсы. Как сообщил ТАСС , к таким выводам пришли участники межведомственной комиссии Совета безопасности России по информационной безопасности.

Участники заседания отметили, что в последнее время кибератаки на российские сайты стали интенсивнее, а их число значительно выросло. Главными организаторами таких операций стали иностранные спецслужбы, которые привлекли к этой деятельности международные преступные сообщества.

В конце сентября масштабный сбой произошел в системе бронирования авиабилетов Leonardo. Причиной назвали мощную DDoS-атаку , которая привела сильной загрузке технической инфраструктуры. Неработающая система повлекла задержку регистрации пассажиров рейсов «Аэрофлота» и «Победы». Сотрудники воздушных гаваней начали оформлять билеты в ручном режиме.

Ответственность за кибератаку на систему Leonardo взяли на себя власти Украины. Министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров заявил, что IT-армия провела взлом и заблокировала работу крупнейших российских аэропортов. Он добавил, что это не последняя блокировка, которую приготовили украинские хакеры.

Россия Запад Хакеры
09 ноября 2023, 12:01
«МегаФон» внедрил умную систему мониторинга на крупнейшем газопроводе Якутии
РИА «Новости»
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Специалисты «МегаФона» установили интеллектуальный комплекс видеонаблюдения на стратегически важном газотранспортном оборудовании «Сахатранснефтегаз» в Якутии. Комплекс видеокамер в реальном времени реагирует на появляющиеся в кадре объекты, громкие звуки и задымление, а также распознает госномера автомобилей и уведомляет об их проезде ответственных работников. Проект на крупнейшем газопроводе региона впервые реализовали в условиях Крайнего Севера.

Компания «Сахатранснефтегаз» снабжает природным газом более сотни населенных пунктов Якутии и эксплуатирует свыше тысячи производственных объектов. Все они вместе с тремя тысячами километров трубопроводов вошли в масштабный проект по обеспечению безопасности и раннему обнаружению вероятных ЧП.

На начальном этапе проекта умная система «МегаФона» успешно прошла тестовую эксплуатацию в разных географических точках на нескольких объектах «Сахатранснефтегаза». Каждый из них оснастили видеосистемой из 36 камер. Сюда же поступали оперативные уведомления и отчеты по проезжающему транспорту и другим важным событиям.

В 2023 году проект решили масштабировать. Число камер умного видеонаблюдения увеличится до 140, а география проекта расширится до трех районов Якутии.

«Наши технологии помогут специалистам „Сахатранснефтегаза“ оперативно мониторить ситуацию на тысячах километров газопровода, анализировать полученные данные и при необходимости передавать их в профильные службы», - отметил директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Сибири Артем Базыль.

Своевременное обнаружение чрезвычайных ситуаций позволит быстро реагировать и устранять природные и техногенные катаклизмы, а также минимизировать ущерб.

Интеллектуальный сервис видеонаблюдения не первый год используют российские региональные власти и предприятия. Примерами стали комплекс «Безопасный город» в Сочи и Анапе, проект «Лесохранитель» в Краснодарском крае, Ростовской и Кировской областях.

Якутия Газ МегаФон
08 ноября 2023, 06:46
Новые разведывательно-ударные дроны концерна «Калашников» отправили в зону СВО
РИА «Новости»
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Прежде чем запустить серийное производство новых разведывательно-ударных дронов, концерн «Калашников» отправил их на апробацию в зону проведения спецоперации. Разработчики учтут замечания и в случае необходимости усовершенствуют конструкцию, сообщили РИА «Новости» в Ростехе.

Представитель госкорпорации сообщил, что дроны уже отправили в вооруженные силы. Военные проведут их испытания на местах, а потом запустят серийное производство.

«По результатам испытаний в условиях боевых действий, если потребуется, будут проведены соответствующие доработки и настройки», - сказал он.

Концерн «Калашников» представил собственный дрон на выставке «Интерполитех». Его снабдили системой лазерного сканирования местности, возможностью преодолевать большие расстояния на высоте до пяти километров.

Военные применили в зоне СВО отечественные беспилотники «Ланцет» и «Орлан». В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали эти ударные и разведывательные дроны серьезной угрозой для армии.

Беспилотники Ростех Импортозамещение
07 ноября 2023, 13:53
Решению WhatsApp удалять аккаунты из России нашли объяснение
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Решение руководства мессенджера WhatsApp удалять неиспользуемые аккаунты из России является стандартой практикой крупных технологических компаний. Об этом «360» рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Ранее стало известно, что WhatsApp начнет удалять неиспользуемые более 120 дней аккаунты, зарегистрированные в России.

«Когда человек уезжает, всегда берет с собой телефон, когда у него месенджеры. А хранить данные людей, которые все бросили, поменяли телефон, просто невозможно. Поэтому так происходит. Даже электронную почту иногда удаляют в таких случаях», - сказал Курочкин.

Он напомнил, что операторы мобильной связи также придерживаются подобного подхода.

«Даже при покупке сим-карты, если с нее не звонили и не отправляли СМС-сообщения, мобильный оператор отключит номер - это нормальная практика. Конечно, срок маленький, можно предоставить полгода, но там, видимо, слишком большой объем данных. За это им приходится платить, за сервера, электричество и так далее», - добавил IT-специалист.

С 24 октября WhatsApp прекратил поддержку мессенджера на устройствах с операционной системой Android версии ниже 5.0.

WhatsApp Россия
07 ноября 2023, 05:53
Россиянам рассказали, что в смартфоне лучше сразу отключить
Unsplash
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Отключение некоторых функций в смартфоне может помочь не только сэкономить заряд батареи, но и защитить личные данные. Об этом агентству «Прайм» рассказал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.

По его словам, в первую очередь стоит отключить всплывающие уведомления от приложений, так как они ускоряют расход заряда. Сообщения можно оставить только в тех программах, которые действительно важны. В качестве примера эксперт привел приложения банков и мессенджеры. Еще он посоветовал отключить для большинства программ работу в фоновом режиме.

«Это расходует энергию смартфона, а также снижает безопасность хранения конфиденциальной информации, ведь в фоновом режиме приложения могут не только скачивать обновления, но и высылать информацию третьим лицам», - отметил Закарян.

Также стоит отключить геолокацию, оставив ее только там, где она необходима, например, в приложениях такси.

Смартфоны

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