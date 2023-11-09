Запад увеличил число хакерских атак на российские информационные ресурсы

Иностранные спецслужбы привлекли международные преступные группировки для проведения хакерских атак на российские информационные ресурсы. Как сообщил ТАСС , к таким выводам пришли участники межведомственной комиссии Совета безопасности России по информационной безопасности.

Участники заседания отметили, что в последнее время кибератаки на российские сайты стали интенсивнее, а их число значительно выросло. Главными организаторами таких операций стали иностранные спецслужбы, которые привлекли к этой деятельности международные преступные сообщества.

В конце сентября масштабный сбой произошел в системе бронирования авиабилетов Leonardo. Причиной назвали мощную DDoS-атаку , которая привела сильной загрузке технической инфраструктуры. Неработающая система повлекла задержку регистрации пассажиров рейсов «Аэрофлота» и «Победы». Сотрудники воздушных гаваней начали оформлять билеты в ручном режиме.

Ответственность за кибератаку на систему Leonardo взяли на себя власти Украины. Министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров заявил, что IT-армия провела взлом и заблокировала работу крупнейших российских аэропортов. Он добавил, что это не последняя блокировка, которую приготовили украинские хакеры.