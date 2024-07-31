Замедление Youtube не остановило прирост зрителей из России

Согласно представленным данным, с 22 по 28 июля, число зрителей Youtube составило 82,5 миллиона человек. Неделей ранее количество посетителей хостинга было ниже - 82,1 миллиона. Также вырос среднесуточный охват аудитории 55,7 миллиона против 55,4 миллиона зрителей.

В своих подсчетах Mediascope ориентируется, как на тех, кто пользуется мобильной версией хостинга, так и версией для компьютера.

О замедлении YouTube для стационарных компьютеров ранее сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Он предупредил пользователей, что скорость загрузки видео на хостинге снизится до 40% из-за износа серверов, где хранится основной контент. Кроме того российские дата-центры прекратят сотрудничество с владельцем серверов - компанией Google, что еще сильнее снизит скорость загрузки.