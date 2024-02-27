Заблокированные соцсети заработали в России после сбоя Telegram
Российские пользователи получили свободный доступ к социальным сетям Instagram* и X (бывший Twitter) после масштабного сбоя мессенджеров Telegram и WhatsApp. На это обратил внимание Telegram-канал Shot и подтвердила проверка редакции «360».
Без включения VPN-сервисов свободно открываются мобильные приложения и веб-версии заблокированных социальных сетей.
Сбой в работе Telegram произошел после полудня во вторник, 27 февраля. Жители ряда российских городов смогли воспользоваться мессенджером после включения VPN.
По данным сайта «Сбой.рф» , вслед за Telegram перестали работать приложения Viber, Сбербанка, ВТБ и Тинькофф Банка.
Также на работу мобильной связи пожаловались абоненты МТС, «МегаФона», «Ростелекома», Tele2, «Билайна», Yota.
На момент написания материала все мессенджеры, приложения и мобильная связь работает стабильно.
*Instagram - социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена.