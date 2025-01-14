14 января 2025, 19:06

YouTube заработал после масштабного сбоя в Рунете

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Видеосервис YouTube возобновил полноценную работу в России после массового сбоя в Рунете. Многочисленные сообщения интернет-пользователей об этом появились в Сети.

Сайт стал снова открываться как с десктопной, так и с мобильной версии. Скорость работы позволяет загружать и просматривать видеоролики.

Причиной масштабного сбоя в Роскомнадзоре назвали кратковременное нарушение связности, то есть возможности установления соединения между парами узлов сети. Из-за этого у пользователей по всей стране больше часа не открывались сайты, приложения и мессенджеры. Не работал и домашний, и мобильный интернет у «Билайна», «Мегафона», «Теле 2» и других ведущих провайдеров.

Около 18:20 по московскому времени работу интернета в России полностью восстановили.

Ранее гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров рассказал, что президент России Владимир Путин на встрече с ним пообещал разобраться с замедлением YouTube.

Интернет Роскомнадзор YouTube
14 января 2025, 18:30
Работу Рунета полностью восстановили
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Работу Рунета оперативно восстановили после масштабного сбоя. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Установлено кратковременное нарушение связности. Работа Сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования», -рассказали в ведомстве.

Масштабный сбой произошел 14 января около 17:00 по московскому времени. Пользователи по всей стране жаловались на невозможность открыть сайты, мессенджеры и приложения. Не работал как домашний, так и мобильный интернет у «Билайна», «Мегафона», «Теле 2» и других крупных провайдеров.

Ранее массовый сбой в работе интернета в России произошел 6 января. О проблемах со связью сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Нижегородской областей, а также Удмуртии. Тогда причиной стала авария на магистральной сети.

Интернет Роскомнадзор
05 января 2025, 05:05
Названы признаки наличия вируса в гаджете или компьютере
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Появление неизвестных программ и замедление работы устройства могут указывать на заражение телефона или компьютера вирусом. Об этом РИА «Новости» рассказал замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники Руслан Пермяков.

«Обратитесь к специалисту, если у вас есть подозрения на заражение системы, и следите за любыми изменениями в работе устройства: медленная работа, неизвестные программы могут стать симптомами наличия вирусов», - сказал эксперт.

Пермяков рекомендовал убедиться, что антивирус обновлен до последней версии, а потом запустить его для проверки системы и удаления с телефона всего лишнего.

Кроме того, если еще остаются сомнения в своих действиях или появились подозрения, что произошла утечка данных, необходимо обратиться за помощью к специалисту по кибербезопасности.

Ранее IT-эксперт Даниил Лопатников перечислил главные причины медленной работы ноутбука или персонального компьютера, отметив, в частности, вирусы и неисправность вентиляторов.

Россия Хакеры Вирусы
03 января 2025, 16:52
Apple заплатит 95 млн долларов по иску о прослушивании пользователей через Siri
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Американская корпорация Apple пошла на мировое соглашение после пяти лет судебных разбирательств по иску о прослушивании разговоров пользователей через виртуального помощника Siri. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщило издание Insider Paper.

В рамках сделки компания заплатит 95 миллионов долларов в специальный фонд. Его используют для выплат американцам, чьи личные данные перехватывали без разрешения. С учетом огромного количества пострадавших каждый из владельцев гаджетов получит не более 20 долларов.

Несмотря на согласие о выплате компенсации, своей вины компания не признала.

«Apple всегда отрицала и продолжает отрицать любые предполагаемые правонарушения и ответственность», - указали в тексте соглашения.

Коллективный иск к корпорации подали пять лет назад. Истцы обвинили Siri в прослушивании разговоров владельцев iPhone, iPad, HomePods и других устройств, оснащенных цифровым ассистентом. Они утверждали, что компания оставила возможность непреднамеренной активации Siri, чтобы получить личные данные владельцев гаджетов для собственного использования или передачи третьим лицам.

Судебный иск владельцы гаджетов Apple подали в Окружной суд США. По данным агентства Bloomberg, к несанкционированному запуску Siri имели доступ подрядчики компании Apple.

При этом заявление появилось после официального заявления корпорации, что она приостановила доступ контрагентов к данным виртуального помощника после улучшения качества распознавания голоса.

США Суд Гаджеты Apple
01 января 2025, 15:31
Россия задействует искусственный интеллект в образовании и госуправлении
«ВКонтакте»
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин дал правительству ряд поручений по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» по внедрению современных технологий в сферу образования и управления. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства предложил расширить использование искусственного интеллекта для дополнительного обучения и консультирования школьников в рамках государственной образовательной программы.

Также правительственным чиновникам поручили разработать предложения по поддержке внедрения искусственного интеллекта в единые цифровые платформы, работающие в регионах. При этом особое внимание необходимо уделить безопасности и надежности современных технологий.

Ответственным за все предложения Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина, который представит доклад с идеями в срок до 15 мая.

В начале декабря прошлого года президент в ходе выступления на конференции AI Journey объявил, что приглашает ученых со всего мира к совместной работе в сфере искусственного интеллекта. Глава государства подчеркнул, что Россия готова провести крупный форум, на котором специалисты обсудят будущее нейросетей и стратегию дальнейшего развития технологий.

Кремль Искусственный интеллект Россия Школьники Владимир Путин Технологии Образование

Новости по теме