YouTube без объяснения причин заблокировал около 40 каналов региональных ГТРК

Гарнитуры смешанной реальности появились в российских онлайн-магазинах, но стоимость девайса значительно превышает его цену в США. Об этом сообщила «Газета.ru».

В США гарнитуры Apple Vision Pro появились в продаже 2 февраля, цена устройства варьируется от 3499 долларов до 3899 долларов в зависимости от объема встроенной памяти. По информации издания, в рублях по текущему курсу девайс до уплаты налогов обойдется покупателю в 318-355 тысяч рублей, но российские маркетплейсы продают новинку намного дороже.

В Cdek.shopping гарнитуру можно приобрести за 499 тысяч рублей, а на «Яндекс.Маркете» устройство продается за 900 тысяч рублей. В интернет-магазине Ozon девайс Apple Vision Pro доступен для покупки по цене в 577 тысяч рублей, а в Icases - в 659 тысяч рублей.

«Мы ожидаем, что в ближайшие дни на платформе появится еще больше предложений от других продавцов», - указали в пресс-службе «Яндекс.Маркета».

Ранее гарнитуру раскритиковали и высмеяли в Сети. По мнению пользователей, новинка от Apple напоминает маску для дайвинга.

В беседе с «Известиями» некоторые эксперты выразили сомнения в том, что гаджет станет популярным в первом поколении.