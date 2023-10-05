Xiaomi частично устранила сбой в работе Mi Home
Китайская компания Xiaomi частично восстановила доступ пользователей к личным кабинетам на сайте и в приложении Mi Home. Об этом сообщил РЕН ТВ со ссылкой на российское представительство фирмы.
«Работаем над исправлением ситуации», - сказали в организации.
Домен account.xiaomi.com сейчас работает, хотя днем ранее он выдавал ошибку 404, а затем ошибку 503. Она могла возникнуть из-за слишком большого количества запросов к серверу.
«360» убедился, что приложение Mi Home тоже работает нормально. Еще утром 5 октября оно показывало ошибку при попытке посмотреть карту, построенную роботом-пылесосом.
Некоторые российские пользователи пожаловались в соцсетях, что приложение сервиса Xiaomi по-прежнему не функционирует. Одни указали, что к программе все еще нельзя подключить новые устройства. У других удалились данные обо всех девайсах, подключенных ранее.
Сбой в работе сервиса Xiaomi заметили вечером 4 октября. Пользователи из России и Белоруссии массово жаловались в Сети, что не могут управлять умной техникой с помощью Mi Home.