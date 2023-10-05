Xiaomi частично устранила сбой в работе Mi Home

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«Работаем над исправлением ситуации», - сказали в организации.

Домен account.xiaomi.com сейчас работает, хотя днем ранее он выдавал ошибку 404, а затем ошибку 503. Она могла возникнуть из-за слишком большого количества запросов к серверу.

«360» убедился, что приложение Mi Home тоже работает нормально. Еще утром 5 октября оно показывало ошибку при попытке посмотреть карту, построенную роботом-пылесосом.

Некоторые российские пользователи пожаловались в соцсетях, что приложение сервиса Xiaomi по-прежнему не функционирует. Одни указали, что к программе все еще нельзя подключить новые устройства. У других удалились данные обо всех девайсах, подключенных ранее.

Сбой в работе сервиса Xiaomi заметили вечером 4 октября. Пользователи из России и Белоруссии массово жаловались в Сети, что не могут управлять умной техникой с помощью Mi Home.