WhatsApp передумал запускать в России опцию каналов

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«Мой прогноз сбывается: WhatsApp** не будет открывать для российских пользователей функционал публичных каналов», - сказал он.

Официально эту информацию, по словам депутата, пока не подтвердили. Неназванный представитель Meta* лишь сообщил СМИ, что в ближайшее время опция останется недоступной российским пользователям. Антон Горелкин посчитал такую формулировку туманной и слишком оптимистичной.

Депутат заявлял 15 сентября, что вопрос блокировки WhatsApp** в России решится сам собой - возможность создания публичных каналов не введут. Министр цифрового развития Максут Шадаев заявлял, что в России не получали уведомлений о запуске в мессенджере нового функционала.

* Meta признана на территории России экстремистской организацией.

** WhatsApp - мессенджер, принадлежит компании Meta*, чью деятельность признали в России экстремистской и запретили.

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